Колишній фіскал Атаманюк знову рветься до влади: що відомо

Екс-заступник глави Податкової міліції України Юрій Атаманюк намагається опротестувати люстрацію і повернутися в фіскальні органи.

Як повідомляє видання "Багнет", численні кримінальні справи проти нього не заважають йому робити спроби знову посісти високу посаду.

Майже три роки тому, 24 травня 2017 року була проведена антикорупційна спецоперація, в рамках якої було задіяно понад 1700 працівників Нацполіції і півтисячі військових прокурорів. Результат - 454 одночасних обшуків на території 15 областей України.

Правоохоронцям потрібно було зібрати докази, що податкова служба при керівництві екс-глави Міндоходів і зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму близько 100 млрд грн.

Затриманих екс-керівників податкових органів доставляли до Києва вертольотами, через це пізніше цю кримінальну справу прозвали "вертолітною". Її обсяг - понад 1200 томів, а сума арештованого майна 52-х податківців склала понад 700 млн грн.

За версією слідства, затримані колишні співробітники податкових органів розкрадали державні кошти за допомогою створення сумнозвісних "податкових майданчиків". В рамках цієї схеми фіктивні підприємства формували податковий кредит, на підставі якого інші фіктивні фірми направляли в податкову службу декларацію на право компенсації ПДВ з бюджету. У свою чергу, документи на повернення ПДВ підписувалися посадовими особами без проведення належних перевірок.

Однак, на сьогоднішній день "вертолітна" справа, одна з найгучніших в пост-майданівський період, зійшла нанівець. Всі затримані вийшли з-під варти під заставу або через закінчення терміну можливого арешту.

Втім, ні для кого не секрет, що голосно розпіарений "шторм з небес" зачепив тільки частину чиновників колишнього Міністерства доходів і зборів. Інші учасники незаконних схем, "дивом" уникли покарання і відбулися лише легким переляком.

Серед них, як вважають журналісти видання, колишній перший заступник голови податкової міліції України Юрій Атаманюк (2011-2015). Згідно з матеріалами допиту одного зі свідків у вище згаданій справі, Атаманюк був "найбільш наближеною особою" до Андрія Головача, який обіймав за часів президентства Віктора Януковича посаду голови податкової міліції України.

Вважається, що Атаманюк виконував як функцію "смотрящего" за діяльністю "податкових майданчиків", так і організатора схем контрабандних потоків. При цьому, за чутками, підлеглий Головача за його спиною створював власні "площадки" і контрабандні схеми, використовуючи в роботі своїх підлеглих, зокрема певного Василя Потяга, директора Департаменту організації та протидії митним правопорушенням ДФС.

На початку березня 2019 в Києві був убитий Сергій Кисельов, власник успішної ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат".

З матеріалів слідства відомо, що у 2010 р йому почали надходити пропозиції "віддати" долю підприємства людям з оточення Віктора Януковича і стати частиною схеми незаконного повернення ПДВ.

Коли Кисельов відмовився ділитися бізнесом, в офіс компанії ТОВ "ЮВК-Агат" прийшла з обшуком прокуратура і податкова міліція. За словами бізнесмена, слідчі дії перетворилися в пограбування підприємства: було вивезено в невідомому напрямку тільки дорогоцінних каменів (зокрема діамантів) і металів на суму близько $1 млн. Грошей "реквізували" на суму понад $1,3 млн. Вивезені цінності так і не стали речовими доказами у справі.

Розслідувати цей епізод правоохоронці почали тільки у 2015 році. Тоді за результатами проведених обшуків у справі про вимагання хабара за "кришування" видобутку піску у прокурорів було виявлено коштовності, вивезені багато років тому з фірми ТОВ "ЮВК-Агат". Так справа набула широкого суспільного розголосу і перетворилася в "діамантову". У свою чергу, Сергій Кисельов почав активно співпрацювати зі слідством і ділитися інформацією "про давно забуті дні", за що, як припускає слідство, і був згодом убитий.

Хоча затримані виконавці злочину, екс-силовики, так і не називають ім'я замовника, свідчення ювеліра могли зачепити багатьох чиновників часів Януковича, зокрема Юрія Атаманюка, якому могло бути вигідно, щоб Кисельов "замовк" назавжди.

Уродженець Вінницької області, Юрій Атаманюк почав працювати в рядах податкової міліції ще у 1996 році. Кілька років він перебував на оперативних посадах, і після знайомства з Ігорем Кальніченком, заступником Миколи Азарова в тоді ще Державній податковій адміністрації, кар'єра Атаманюка пішла різко вгору. Як пише "Багнет", Ігор Кальніченко всіляко прикривав незаконні дії свого протеже до свого відходу від активної державної та політичної діяльності.

У 2000 році Юрій Атаманюк став заступником голови ДПА в Рівненській області. Там він почав займатися боротьбою з незаконним виробництвом та обігом підакцизної продукції, запобіганням незаконного відшкодування ПДВ, мінімізацією об'єктів оподаткування та конвертації готівки.

Можна припустити, що саме згадані напрямки роботи стали головним джерелом його чималого статку за весь період його роботи в фіскальних органах.

Протягом 2003-2004 рр. Атаманюк перебував на керівних посадах в різних районах Києва. У цей період він неодноразово ставав фігурантом кримінальних проваджень, пов'язаних із зловживанням владою, перевищенням службових повноважень і розкраданням власності, зокрема, вилучених в ході слідства цінних матеріальних активів. Ймовірно, відповідальності Атаманюку вдалося уникнути завдяки протекції вищезгаданого Ігоря Кальніченко, який в той час займав впливові позиції в "Партії регіонів", а також через звичку перекладати провину на своїх підлеглих, яких він цинічно називав "забійним м'ясом", - пише видання.

Після Помаранчевої революції, коли "регіонал" Ігор Кальніченко втратив позиції, Юрій Атаманюк перейшов на посаду заступника голови податкової міліції Києва. Кажуть, що саме в той час він став доларовим мільйонером, займаючись всіма місцевими конвертаційними центрами і ввівши до їх складу своїх людей. Паралельно він "осідлав" напрямок так званих "майданчиків" з мінімізації об'єктів оподаткування.

З листопада 2011 по квітень 2015 року Юрій Атаманюк обіймав посаду першого заступника голови податкової міліції. Там він отримав спеціальне звання генерала податкової міліції, про яку, як розповідають його колишні колеги на умовах анонімності, довго мріяв.

Після Революції Гідності у Атаманюка настали нелегкі часи. У 2015 році йому відповідно до Закону України "Про очищення влади" було заборонено займати державні посади протягом наступних 10 років.

Видання пише, що Юрій Атаманюк використовував цей епізод біографії в свою користь, оскільки за допомогою люстрації зміг вийти з поля зору правоохоронців і тимчасово "залягти на дно". Статок, зароблений, за час 20-річної безперервної роботи в системі податкової міліції йому це дозволя.

Зокрема, за інформацією ЗМІ, на яку посилаються журналісти "Багнета" у власності люстрованого генерала податкової міліції і його найближчих родичів знаходиться понад півсотні об'єктів нерухомості, близько 10 елітних автомобілів і успішних бізнесів в сфері нерухомості та аграрному секторі.

Юрій Атаманюк зайнявся громадською діяльністю. У травні 2015 року він зайняв пост віце-президента "Асоціації платників податків України". Це сталося завдяки особистим зв'язкам з керівником асоціації - Гріголом Катамадзе, сина якого - Іраклія - свого часу "прилаштував" начальником Миколаївської митниці, або, можливо, через банальний підкуп, - пише "Багнет". Швидше за все, за допомогою даної посади, він намагався повернути втрачені важелі впливу, зокрема через пошук підтримки в політичних партіях.

Паралельно Атаманюк почав покращувати власний імідж за допомогою освіти. У його біографії значиться "диплом" Ланкаширського університету Великобританії за фахом "Міжнародна політична економіка в умовах глобалізації". Правда, це не зовсім диплом, а сертифікат про "відвідування" місячних курсів на Кіпрі, європейської офшорної Мекки.

Після чергової зміни влади в Україні у 2019 році Атаманюк несподівано активізувався. Зараз він намагається через суд оскаржити рішення про свою люстрацію. Зокрема, вимагає відновлення на посаді і, як результат, стягнення на свою користь середньої заробітної плати за час "вимушеного прогулу" та переведення на рівнозначну посаду в реорганізованих фіскальних органах.

За словами журналіста видання, сьогодні Атаманюк активно роздає новій владі поради по боротьбі з економічними злочинами, активним творцем які він сам і був.

Також за інформацією журналістів "Багнета", влітку 2019 Юрій Атаманюк і згаданий Василь Поїзд зустрічалися в Амстердамі з Ігорем Калєтніком, колишнім першим заступником голови Верховної Ради (2012-2014) і екс-головою Державної митної служби (2010-2012). У розпал виборчої кампанії в Україні вони обговорювали перспективи повернення у владу.

Журналіст робить висновок, що, судячи з подальшого розвитку подій, мова на закордонні зустрічі йшла про максимальне закріплення Потяга на посаді, а в разі звільнення - передачі контрабандних "схем" в надійних і контрольованих руках. Атаманюку ж відводилася роль "медіа-кілера", який за гроші Калетника повинен наростити свою присутність і авторитет в інформаційному полі за рахунок "компромату", отриманому від своїх колишніх підлеглих і союзників - в минулому членів "Партії регіонів". Чим він зараз і займається активно сприяючи поширенню чуток про свій намір повернутися в фіскальні органи, - резюмує видання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!