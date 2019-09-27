Коли ввімкнуть опалення в Києві: названо остаточну дату

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столиця готова до опалювального сезону – подача тепла запланована вже з 30 вересня.

"Будуть подані Київському міському голові на підпис два розпорядження в частині початку опалювального сезону. Ми готові. І також про теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери – мається на увазі не тільки бюджетних, а й усіх, хто має бажання підключитися до теплоносія", – повідомив Поворозник, передає УНІАН.

"У нас буде можливість це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня. Тобто практично з понеділка можна буде підключитися до подачі тепла", – додав він.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв також підтвердив, що столиця готова до опалювального сезону.

"На сьогодні Київ готовий до пуску тепла. Загальна готовність – 97%", – зазначив Пантелєєв, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що теплоелектроцентралі Києва готові до запуску і повноцінної роботи в опалювальний період. Крім того, в місті проводиться заміна старих тепломереж новими.

"Теплових мереж майже 3 тисячі кілометрів, вони будувалися 50-60 років тому і вичерпали свої ресурси. Основне завдання – це виявити найбільш критичні ділянки, за підсумками минулого опалювального сезону, і замінити їх на сучасні трубопроводи", – додав Пантелєєв.

В першу чергу опалення буде запускатися для бюджетної сфери

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен початися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону.

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