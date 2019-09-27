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27 вересня • оновлено в 18:43
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Коли ввімкнуть опалення в Києві: названо остаточну дату

14.2т Читати матеріал російською

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столиця готова до опалювального сезону – подача тепла запланована вже з 30 вересня.

"Будуть подані Київському міському голові на підпис два розпорядження в частині початку опалювального сезону. Ми готові. І також про теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери – мається на увазі не тільки бюджетних, а й усіх, хто має бажання підключитися до теплоносія", – повідомив Поворозник, передає УНІАН.

"У нас буде можливість це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня. Тобто практично з понеділка можна буде підключитися до подачі тепла", – додав він.

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Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв також підтвердив, що столиця готова до опалювального сезону.

"На сьогодні Київ готовий до пуску тепла. Загальна готовність – 97%", – зазначив Пантелєєв, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що теплоелектроцентралі Києва готові до запуску і повноцінної роботи в опалювальний період. Крім того, в місті проводиться заміна старих тепломереж новими.

"Теплових мереж майже 3 тисячі кілометрів, вони будувалися 50-60 років тому і вичерпали свої ресурси. Основне завдання – це виявити найбільш критичні ділянки, за підсумками минулого опалювального сезону, і замінити їх на сучасні трубопроводи", – додав Пантелєєв.

В першу чергу опалення буде запускатися для бюджетної сфери

В першу чергу опалення буде запускатися для бюджетної сфери

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен початися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону.

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна Київ
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васильевич василий
васильевич василий
Возьму молодую хо Х лушку в теплую ахрессорскую постель
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70rus xxx
70rus xxx
Киевскому городскому председателю конечно подключат,остальные под вопросом
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
"выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона". Извиняйте, но это должны были сделать весной, когда отопление выключали. Сейчас уже поздновато.
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Kirlackaj Viola, не самое то экономия будет скакать начнут согоеюстьь а когда работаешь над ремонтом греешся
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