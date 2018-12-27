Коли біткоїн зникне: аналітик розповів, чи реально повернути гроші

Українці, які інвестують гроші в біткоїни, після можливих атак хакерів або обвалу валюти повернути кошти не зможуть.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як пояснює доктор юридичних наук, радник Dega Partners Руслан Чорнолуцький, всі операції з купівлі або продажу криптовалют офіційно не дозволені. Відсутня і судова практика в цій сфері. Тобто, якщо на біржу вчинять хакерську атаку або ж гроші "зникнуть", притягувати за це не буде кого.

"Можна звернутися в кіберполіцію або СБУ, яка контролює інтернет — різні сумнівні операції, але конкретних статей, які б регулювали подібного роду операції, немає. Тому я вважаю, що і шансів повернути ці гроші, або знайти винних - визначити портрет порушника буде вкрай складно", — пояснює доктор юридичних наук.

курс біткоїна

Відзначимо, втрати українців після падіння ринку криптовалют оцінюються міжнародною компанією Citi в $1,7 млрд. Якщо розділити на всіх власників криптовалют, сума вийде досить великою — близько $7 тис. Щоравда, ці гроші можна оцінювати, як упущену вигоду, а не реально втрачені кошти.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнано більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.