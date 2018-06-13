В Україні підвищать пенсії: кому додадуть 600 грн, а хто залишиться без надбавки

Українські пенсіонери з 1 липня отримають надбавку від 1 до понад 600 грн. Планова індексація за оцінками експертів більшу частину пенсіонерів не торкнеться. Ті, хто вже отримує більше 1435 грн, не заробили стаж понад норму і надбавки, залишаться зі "старими" виплатами.

OBOZREVATEL розібрався, кого не торкнеться підвищення пенсій 1 липня і як будуть рахувати.

Як і кому додадуть до пенсії

Цього року мінімальну пенсію в Україні підвищать на 124 грн в два етапи. Перше підвищення - з 1373 до 1435 грн - очікується вже 1 липня. В першу чергу від такої індексації виграють українці з мінімальними і максимальними пенсіями. Перші можуть розраховувати на надбавку в 62 грн, в той час як "багатим" пенсіонером збільшать виплату на 620 грн.

Відповідно до закону, пенсія українця не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатного і вище 10 мінімумів. Так, українці, які виходили на заслужений відпочинок в цьому році, отримували пенсії від 1373 до 13730 грн. З огляду на, що з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 4,5%, розмір виплат буде коливатися від 1 435 до 14350 грн. Але "розбагатіють" не тільки ті, хто готується вийти на пенсію, але і ті, хто зараз отримує менше 1434 грн.

Близько 300 тис. українців на даний момент живуть з мінімальною пенсією - всі вони за липень отримають на 62 грн більше. Ще понад півмільйона людей "розбагатіють" на суму від 1 до 61 грн. Це ті, хто отримує більше мінімалки, але менше 1435 грн.

Перегляд соціальних стандартів також торкнеться українців, які заробили собі дійсно високі пенсії. Якщо вони вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх кількох років, розмір їх виплати урізали до 10 прожиткових мінімумів. Пенсії вище призначають виключно суддям (вони відстояли таке право в суді). Для прикладу, якщо українець заробив за формулою на пенсію в розмірі 15 тис. грн, то на даний момент він отримує 13,7 тис., а з 1 липня - 14,3 тис.

Остання категорія, яку торкнеться підвищення - українці з великим стажем. "За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком", - йдеться в ст. 28 закону "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування".

"За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком", - йдеться в ст. 28 закону.

Для прикладу, українка з 37 роками стажу на сьогодні до розрахункового розміру пенсії отримує надбавку в розмірі 96,11 грн. Після перегляду соціальних стандартів надбавка за стаж понад норму складе вже 100,3 грн.

Коли наступного разу підвищать пенсію

Прийдешня індексація не торкнеться всіх українців, які отримують більше 1435 грн і заробили до 30 років стажу. Таких, згідно з оцінками Пенсійного фонду, більшість. А ось підвищення в грудні мінімальної пенсії до 1497 грн торкнеться більшості українських пенсіонерів, розповідає дослідник Лідія Ткаченко.

Як уже писав OBOZREVATEL, вже в 2019-му уряд буде переглядати виплати українців на "заслуженому відпочинку" за новими правилами. Замість того, щоб підвищувати прожитковий мінімум і підтягувати до цього підвищення пенсії, кожному українцю на "заслуженому відпочинку" виплати перерахують індивідуально. Середню зарплату, яку враховують при розрахунку виплати, будуть підвищувати на половину від зростання інфляції + половину від реального зростання середньої зарплати за три роки.

Для прикладу розрахуємо, як в наступному році може зміниться пенсія українця з 40 роками стажу і середньою зарплатою по новим і старим правилам. На даний момент такий пенсіонер може отримувати виплату в розмірі 1498 грн. За старими правилами цю пенсію в 2019-м повинні підняти як мінімум на рівень інфляції. Згідно з прогнозом НБУ, це 6-8%. Тобто збільшення склало б приблизно 98 грн.

В середньому зростання зарплат в 2019-м за три минулі роки може скласти близько 20%. Відповідно, розрахунковий розмір зарплати можуть підвищити приблизно на 13%. В такому випадку, у формулі розрахунку пенсії зарплата збільшиться до 4253 грн, а загальна пенсія додасть 203 грн. Це в два рази більше, ніж індексація за старими правилами.