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29 жовтня • оновлено в 11:06
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"Готові ділитися": Коболєв розповів, як Росія підкуповує Європу газопроводом Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Російська Федерація запропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через газопровід "Північний потік-2".

"На тристоронніх перемовинах щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона ставила питання щодо дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook.

За його словами, ця ж проблема обговорюваласяув двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня.

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"Як мені повідомили джерела з ЄК, серед аргументів "Газпрому" була одна цікава теза: "Наш проєкт (тобто ПП2), не тільки суто комерційний, але й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитися прибутками від транспортування газу з вами", – заявив Коболєв.

У звязку з цим голова правління НАК "Нафтогаз України" наголосив на важливості збереження вікна для залучення європейских партнерів у капітал оператора укранської газотранспортної системи.

"Саме тому дуже важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону №2239-1: збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС – наш вагомий аргумент проти ПП2. Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій", – резюмував Коболєв.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Російська Федерація пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через газопровід "Північний потік-2"

Російська Федерація пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через газопровід "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Північний потік - 2
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филипп филипыч
филипп филипыч
аххрессор дай транзиту!)))
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Mega Death
Mega Death
Покажите мне тех ид-иотов в Европе или России, которые захотят , чтоб из бизнес зависел от таких myдаков как Коболев или Продан в прошлом?)) Ук раинская колония утратила статус добросовестного транзитера ещё в 2009 году . России и Европе понадобилось всего 10лет, чтоб решить эту проблему))
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Кор Павел
Кор Павел
Запустят трубу, за это можно не волноваться
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