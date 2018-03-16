Клімкін виступив за мінімізацію економічних відносин з Росією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що торгово-економічні відносини з Росією повинні бути мінімізовані.

"Говорити про ефективне економічне співробітництво з країною-агресором, з країною, яка порушила свої зобов'язання за договором про ЗВТ, яка блокує українські товари і транзит, неможливо", - цитує Клімкіна "Інтерфакс-Україна".

Глава МЗС також наголосив, що договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією послідовно порушувався Москвою ще до 2014 року.

"Договір в його нинішньому вигляді вже не працює. Він просто є насмішкою. Ну про яку дружбу і співробітництво ми сьогодні говоримо?" - резюмував Клімкін.

Як повідомляв "Обозреватель", МЗС України запропонуваввийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.

Крім того, Кабмін на засіданні 21 березня має намір припинити дію програми економічного співробітництва між Україною і РФ, підписаній у 2011 році.