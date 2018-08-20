Китай проти: в Україні "накрилася" приватизація найбільшого підприємства

Фонд державного майна відмовився від рішення приватизувати ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Передбачалося, що на продаж буде виставлено 100% акцій ДПЗКУ, цей об'єкт був включений в попередній перелік для приватизації в 2018 році, проте уряд виключив його, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк відзначав, що корпорацію необхідно приватизувати, однак для цього необхідно реструктуризувати кредит Експортно-імпортного банку Китаю. Йдеться про борг в розмірі 1,5 млрд доларів.

За словами Мартинюка, китайський банк в кредитній угоді передбачив узгодження кредиторів на будь-які зміни в структурі власності "Державної продовольчо-зернової корпорації України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року був опублікований список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Центренерго".

18 січня 2018 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу Одеського припортового заводу, Сумихімпрому, п'яти обленерго і ряду інших великих підприємств.

10 травня Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році.