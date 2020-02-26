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26 лютого • оновлено в 06:05
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Казанський жорстко відповів пропагандисту Кремля через пенсії "Л/ДНР"

3.9т
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Український блогер Денис Казанський жорстко відповів кремлівському пропагандисту Роману Манекіну, який звинуватив Україну в невиплаті пенсій жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Зокрема, Манекін заявив, що не розуміє, що заважає Україні завести пункти роздачі пенсій на території "ЛНР/ДНР". Про це Казанський пише в Twitter.

"Ви заважаєте, придурок. Заважають захоплені вами банки і розграбовані банкомати. Там, де немає" ЛНР/ДНР ", немає проблем з виплатою пенсій", – резюмував блогер.

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Український блогер Денис Казанський жорстко відповів кремлівському пропагандисту Роману Манекіну

Український блогер Денис Казанський жорстко відповів кремлівському пропагандисту Роману Манекіну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще руслики епанулись )))))))
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Wick John
Wick John
Артеллерист Моня, прохрюкала свинья которая радуется развалу страны
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие пенсии ????с какого это перепугу???Украина абсолютно ничего не обязана платить!!!по всем международным законам за население на оккупированных территориях несёт исключительно окупает!вот и платите сами мы тут не причем !!!
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Ку Алексей
Ку Алексей
Артеллерист Моня, вот только пенсий это не касается
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