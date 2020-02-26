Казанський жорстко відповів пропагандисту Кремля через пенсії "Л/ДНР"

Український блогер Денис Казанський жорстко відповів кремлівському пропагандисту Роману Манекіну, який звинуватив Україну в невиплаті пенсій жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Зокрема, Манекін заявив, що не розуміє, що заважає Україні завести пункти роздачі пенсій на території "ЛНР/ДНР". Про це Казанський пише в Twitter.

"Ви заважаєте, придурок. Заважають захоплені вами банки і розграбовані банкомати. Там, де немає" ЛНР/ДНР ", немає проблем з виплатою пенсій", – резюмував блогер.

"Не розумію, хто або що заважає Україні завести пункти роздачі пенсій на території ЛНР / ДНР" - запитує Манекін.



відповідаю:



Ви заважаєте, придурок. Заважають захоплені вами банки і розграбовані банкомати. Там, де немає ЛДНР, немає проблем з виплатою пенсій. pic.twitter.com/4luAnsh3cH - Денис Казанський (@den_kazansky) February 25, 2020

Український блогер Денис Казанський жорстко відповів кремлівському пропагандисту Роману Манекіну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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