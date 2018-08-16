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Катастрофічно не вистачає: в "ДНР" визнали грандіозний фінансовий провал

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У багатьох населених пунктах на непідконтрольній Україні частині Донецької області функціонує тільки одне відділення банку.

Така тема обговорювалася на засіданні комітету "народної ради ДНР" з бюджету, передають сепаратистські ресурси. Місцеві підприємці поскаржилися, що в багатьох населених пунктах працює лише одне відділення "Центрального республіканського банку", також надходять скарги на їхнє незручне розташування.

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У зв'язку з цим "депутат" Марина Жейнова попросила впровадити перехідний період для запровадження в "ДНР" касового обліку серед підприємців.

Зі свого боку глава "Центрального республіканського банку ДНР" Ірина Нікітіна пообіцяла підготувати відповіді на усі питання до наступного засідання.

Зазначимо, що на окупованій території Донецької області працює тільки "Центральний республіканський банк", який посів відділення українських банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.

Експерти пояснили, що в Росії можуть придумати лазівки для того, щоб обійти заборону на півострові.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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