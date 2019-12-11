Відкрито виступав проти Росії: експрем'єра Швеції викрили в зв'язках із соратником Путіна

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, який затято засуджував агресію РФ в Україні, виявився представником російського нафтового бізнесу, а саме компанії LetterOne Group, співзасновником якої є бізнесмен Михайло Фрідман.

Вперше 14 травня 2015 року про це повідомило іноземне інтернет-видання Radio Sweden. Тоді стало відомо, що його найняли радником згаданої юридичної особи.

"Призначення Більдта є частиною зусиль компанії із створення команди консультантів світового рівня, що сприяють нашому мисленню і зростанню як міжнародного бізнесу", – говорив у 2015 році Фрідман.

Карла Більдта викрили в зв'язку з Фрідманом inosmi.ru

Цікаво, що Більдт є затятим прихильником санкцій проти Росії. Він не раз публічно виступав проти агресії президента РФ Володимира Путіна. Перш ніж піти у відставку з поста міністра закордонних справ Швеції в 2014 році, Більдт неодноразово звинувачував Росію в розпалюванні конфлікту на сході України. Колишній чиновник також говорив про "ведення пропагандистської війни" Кремлем.

Про Більдта також відомо, що він був членом ради директорів шведської фірми Lundin Oil, яку міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch пов'язує зі зловживаннями в Судані в 1990-х роках, коли місцеві жителі змушені були залишити свою землю, щоб "розчистити дорогу для іноземних нафтових операцій".

Михайло Фрідман uznayvse.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що Фрідмана традиційно вважають одним із топових 10 бізнесменів, наближених до Путіна.

У травні 2019 року компанії Фрідсана Wintershall і DEA (Deutsche Erdoel AG) завершили процедуру злиття, утворивши фірму Wintershall DEA, яка вважається найбільшим незалежним виробником газу і нафти в Європі.

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