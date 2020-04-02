Потрібно пройти пік пандемії: Шмигаль розповів, коли послаблять карантин

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2 квітня • оновлено в 23:37
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Карантин в Україні послаблять в травні - Шмигаль

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У травні Україна може послабити карантинні заходи і запустити економіку. При цьому деякі обмеження залишаться.

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Жорсткі обмеження необхідні, щоб пройти пік пандемії і уповільнити поширення коронавірусу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі представниками Американської торгової палати в Україні 2 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

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При цьому обмеження продовжать діяти для літніх людей і дітей.

Шмигаль додав, що уряд не має наміру посилювати карантин з точки зору бізнесу, але компаніям потрібно відповідально поставитися до правил безпеки співробітників.

Також він уточнив, що уряд працює над кредитними програмами для бізнесу, зокрема, над розширенням програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні триватиме щонайменше два місяці.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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