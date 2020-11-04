Карантин в Україні посилять: OBOZREVATEL дізнався ексклюзивні подробиці

Рішення про посилення карантину в Україні і введення варіанту "вихідного дня", щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, українська влада ухвалить найближчими днями.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело в уряді. За його словами, з п'ятниці до понеділка закриють усі розважальні заклади, ресторани та кафи, бізнес до такого заходу поставився з розумінням.

"Посиленню карантину бути, ми чекали виборів. Розважальні заклади, ресторани і кафе можуть закрити з п'ятниці до понеділка. Рішення фіналізують у найближчі дні. Бізнес поставився з розумінням. Без цього вихідні прожити можна", – зазначило джерело.

За його словами, якщо ж ці заходи не допоможуть – посилення карантину триватиме далі. Завдання – будь-яким способом скоротити кількість інфікованих.

"Такими темпами, як зараз, до ситуації, коли потрібно вибирати, кого рятувати, залишилося 4-5 тижнів. Коли лікарні перестануть приймати, реакція суспільства буде набагато гіршою", – підсумувало джерело.

Нагадаємо, що в Україні надалі продовжується зростання захворюваності. За останню добу зафіксовано черговий рекорд – 9 524 випадки і 199 смертей. Запровадження комендантської години поки не розглядається, тому що для цього потрібно ввести надзвичайний стан. Таке рішення вводиться за рішенням РНБО указом президента і Верховною Радою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, його відомство розглядає можливість посилення карантинних обмежень в Україні, "щоб розірвати ланцюг передання хвороби".