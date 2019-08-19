Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Карантин і знищення": у Росії ухвалили радикальне рішення щодо продуктів

3.4т Читати матеріал російською

У Росії з понеділка, 19 серпня, офіційно набули чинності нові правила ввезення фруктів, овочів, квітів і ялин.

Тепер у багажі та ручній поклажі без оформлення фітосанітарних сертифікатів можна буде провозити не більше 5 кг продуктів, повідомляє ТАСС.

Для ввезення більших партій знадобляться супровідні документи – фітосанітарні сертифікати. У разі їхньої відсутності підкарантинну продукцію повернуть назад або знищать за рахунок власника.

Новини
Грошей немає: Росія вирішила відмовитися від нового мегапроекту Путіна

У списку підкарантинних матеріалів також зазначені: бобові, горіхи, овочі, у тому числі томати, різні види капусти, морква, ріпа, редис, огірки, всілякі цибулини, бульби.

У Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії повідомили, що постанова уряду покликана гармонізувати норми наднаціонального і російського законодавства.

"Прописані в постанові правила діють на території країн ЄАЕС із липня 2017 року. Вони були закріплені рішенням Євразійської економічної комісії. Вихід постанови уряду – це момент гармонізації законодавства", – відзначили в Россільгоспнагляді.

У Росії офіційно набули чинності нові правила ввезення продуктів

У Росії офіційно набули чинності нові правила ввезення продуктів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму за тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України.

Серед продуктів, які вилучали співробітники так званого відділу Південного управління Россільгоспнагляду, були ковбаса, сало, яйця.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
15
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Южный Гарик
Южный Гарик
И чего, такие нормы ы ЕС уже лет 10 существуют
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
А зачем жители Украины пытались провезти в Крым колбасу, сало и яйца?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...