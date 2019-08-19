"Карантин і знищення": у Росії ухвалили радикальне рішення щодо продуктів

У Росії з понеділка, 19 серпня, офіційно набули чинності нові правила ввезення фруктів, овочів, квітів і ялин.

Тепер у багажі та ручній поклажі без оформлення фітосанітарних сертифікатів можна буде провозити не більше 5 кг продуктів, повідомляє ТАСС.

Для ввезення більших партій знадобляться супровідні документи – фітосанітарні сертифікати. У разі їхньої відсутності підкарантинну продукцію повернуть назад або знищать за рахунок власника.

У списку підкарантинних матеріалів також зазначені: бобові, горіхи, овочі, у тому числі томати, різні види капусти, морква, ріпа, редис, огірки, всілякі цибулини, бульби.

У Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії повідомили, що постанова уряду покликана гармонізувати норми наднаціонального і російського законодавства.

"Прописані в постанові правила діють на території країн ЄАЕС із липня 2017 року. Вони були закріплені рішенням Євразійської економічної комісії. Вихід постанови уряду – це момент гармонізації законодавства", – відзначили в Россільгоспнагляді.

У Росії офіційно набули чинності нові правила ввезення продуктів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму за тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України.

Серед продуктів, які вилучали співробітники так званого відділу Південного управління Россільгоспнагляду, були ковбаса, сало, яйця.

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