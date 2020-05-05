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5 травня • оновлено в 18:15
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Кабмін звільнив главу скандальної ДАБІ та призначив його керівником в інше відомство

1.5т
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Кабінет Міністрів України на засіданні 29 квітня звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Відповідне розпорядження №482-р опубліковане на сайті уряду. Іншим розпорядженням, №483-р, Васильченка призначили в.о. голови Державної інспекції містобудування.

Васильченко очолив ДАБІ 13 березня, до цього він обіймав посаду заступника начальника одного з управлінь відомства. На сайті ДАБІ повідомляється, що в інспекції він працював з 2013 року.

Юрія Васильченка звільнили з ДАБІ

Юрія Васильченка звільнили з ДАБІ

glavcom.ua

Головна функція ДАБІ – державний контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДАБІ була ліквідована постановою Кабінету міністрів України у п'ятницю, 13 березня. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що чиновники активно наживалися на видачі дозволів у сфері містобудування.

В середині лютого тоді ще віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція в нинішньому вигляді повинна бути ліквідована.

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Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України ДАБІ
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