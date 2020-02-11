Кабмін виплатить міністрам понад 420 тисяч гривень премій: хто отримає найбільше

Кабінет міністрів у лютому виплатить 426 тисяч гривень премій членам уряду – прем'єр-міністру, віцепрем'єрам, міністрам та їхнім заступникам.

Найбільшу премію отримає міністр юстиції Денис Малюська – 67,2 тис. грн. Про це свідчать дані Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

Найнижчу – міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька – 9,1 тис. грн.

Прем'єр-міністру Олексію Гончарук виплатять премію у розмірі 20 тис. грн, а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 30 тис. грн.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба отримає 17 тис. грн. Аналогічну суму – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У міністра закордонних справ Вадима Пристайка премія запланована в розмірі 24,4 тис. грн.

Міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову виплатять 30 тис. грн. Стільки ж і міністру енергетики й захисту довкілля Олексію Оржелю.

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад отримає 32 тис. грн премії, а міністерка соціальної політики Юлія Соколовська – 24,4 тис. грн.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова матиме за січень 30 тис. грн премії, а міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський – 40 тис. грн.

Премія у міністра оборони Андрія Загороднюка складе 30 тис. грн , а у міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди – 25,9 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.