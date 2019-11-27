Кабмін схвалив нову ціну на газ для українців

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.
"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончаруку своєму Телеграм-каналі.
"Це рекордно низька вартість для опалювального сезону за останні два роки", – зазначив він.
Водночас зараз українці купують газ за суму майже 7 тис. грн/1 тис. куб. м.
Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ.
24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення.
НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.
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