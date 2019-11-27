Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:03
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Кабмін схвалив нову ціну на газ для українців

164т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончаруку своєму Телеграм-каналі.

"Це рекордно низька вартість для опалювального сезону за останні два роки", – зазначив він.

Новини
У Гончарука обдурили українців із новим тарифом на газ: підвищення замість зниження

Водночас зараз українці купують газ за суму майже 7 тис. грн/1 тис. куб. м.

Кабмін схвалив нову ціну на газ для українців

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Ціна на газ Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
газ
Поділитися у Facebook
55
Коментарі
369
213
Смішно
19
Цікаво
147
Сумно
60
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Это РЕКОРДНО НИЗКАЯ ЦЕНА за последние постмайданные годы?! 8 гр. это сколько же в рублях будет? 20 руб. ЗА КУБ.?! Это при ваш то нищенских зарплатах?! Вот это поскакали бараны с овцами ))) А ведь кто то вас стрижет...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да пусть не по 7 грн, как было, а хоть и по 15 грн, но главное, что она теперь ГАРАНТИРОВАННАЯ. В следующем, возможно, будет 30 грн, но тоже гарантированная!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
добавлю ,по кубам примерно 170 с фостиком .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги