Кабмін схвалив нову ціну на газ для українців

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончаруку своєму Телеграм-каналі.

"Це рекордно низька вартість для опалювального сезону за останні два роки", – зазначив він.

Водночас зараз українці купують газ за суму майже 7 тис. грн/1 тис. куб. м.

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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