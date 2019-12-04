Кабмін провів кадрові перестановки: хто отримав посади

Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в уряді та призначив нових осіб на посади.

Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, директорка департаменту документообігу Мінфіну Олена Богачова стала державною секретаркою Мінсоцполітики.

Дениса Шендрика зробили заступником голови державної фіскальної служби. Роберт Зелді, який раніше працював у компанії "Ernst & Young", став заступником голови Державної фіскальної служби.

Дмитро Коваль отримав посаду заступника міністра охорони здоров'я. А Андрій Єгоров і Костянтин Кошеленко стали заступниками голови Фонду державного майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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