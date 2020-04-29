Кабмін призначив нового главу ДПС: що про нього відомо

Уряд на засіданні в середу, 29 квітня, призначив на посаду голови Державної податкової служби (ДПС) Олексія Любченка.

Раніше його кандидатура пройшла узгодження в Мінфіні.

Олексій Любченко очолив податкову

Що відомо про нового главу ДПС

Олексій Любченко у 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003-го до 2005 року очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012-2014 роках був помічником нардепа Віктора Тимошенка. 2015 року Любченко претендував на пост глави Держфіскальної служби. З 2015 року Олексій Любченко – перший віцепрезидент у ПАТ "Украгрохімхолдинг".

Що вказав у декларації

Любченко вже подав декларацію про доходи. Так, у власності родини керівника податкової є три квартири (дві у Черкаській області та одна в Києві), автомобіль Land Rover Evoque (зараз такий коштує від 1 мільйона грн). Також Любченко задекларував коштовності та годинник марки Breguet, вони є у нього та його дружини.

Любченко також задекларував 833 тис. грн доходу, тоді як у його дружини – понад 1,5 млн грн. На різних рахунках у голови ДПС також є $85 тис. і більше ніж 450 тис. грн. У його дружини - 300 тис грн, і майже 50 тис. євро. Водночас Любченко в декларації також вказав 90 тис. грн, $12 тис. і 14 тис. євро готівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України були звільнені глава Державної митної служби Максим Нефьодов і очільник Державної податкової служби Сергій Верланов.

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