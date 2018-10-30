Кабмін прийняв нові правила: як українці платитимуть за опалення

В Україні вступили в дію нові правила, які дозволяють встановлювати теплові "лічильники" в будь-якій квартирі. З одного боку, це дозволить платити приблизно за той обсяг тепла, який використовували. А з іншого — далеко не у всіх будинках гроші, витрачені на розподільники і регулятори, окупляться. Відповідні нововведення вже прийняті Кабміном і днями вступили у дію.

OBOZREVATEL відповідає на головні питання про те, як працюватимуть нові правила.

Тепер тепловий лічильник можна поставити навіть у хрущовці?

Ні. Квартирний лічильник на тепло можна поставити тільки в будинку з вертикальною розводкою. А це будівлі, зведені не пізніше середини 2000-х.

В інших будинках, у тому числі і "хрущовках", з'явилася можливість встановити розподільник і регулятор на батареї. Тобто на кожну батарею по два прилади. З установкою це обійдеться у 1-1,5 тис. грн (до 5 тис. грн на двокімнатну квартиру).

Як рахуватимуть суми у платіжках із новими приладами?

Розподільник — не лічильник. Він показує частку конкретної батареї у загальній системі опалення. Тобто платити тільки за свою квартиру з таким розподільником не вийде. Крім того, сума в платіжках складатиметься із двох частин:

Частина від показань будинкового лічильника + показання розподільника

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Дійсно, такі правила дозволять платити ближче до індивідуального споживання. Але говорити про те, що з розподільником і регулятором можна буде "не платити за сусіда" — не варто.

Скільки і як можна заощадити?

Економію дасть не розподільник (він розташований безпосередньо на батареї), а регулятор. Цей прилад дозволяє "прикручувати" подачу тепла, якщо на вулиці тепло або в квартирі нікого немає. Тобто, за допомогою регулятора можна "прикрутити", а за допомогою "розподільника" — врахувати скорочення обсягів.

Згідно з оцінками експертів, у середньому суми в платіжках завдяки такому рішенню можна знизити на 15%. Наприклад, якщо нині ви платите за тепло 2 тис. грн, то після установки регулятора і розподільника на всі батареї суми в платіжках можуть знизитися до 1,7 тис. грн. У такому випадку прилади будуть окупатися мінімум 15 опалювальних місяців, тобто майже 3 роки.

Як можна встановити такі прилади? Куди писати заяву?

Нікуди! У першу чергу потрібно поговорити із сусідами. Встановлювати розподільники і регулятори потрібно щонайменше у 50% квартир. Інакше платити доведеться за старими правилами, тобто установка приладів не окупиться ніколи.

Якщо ж мінімум половина сусідів "за", варто покликати енергоаудитора. Він проведе експрес-дослідження і підрахує, чи є взагалі сенс витрачати гроші і встановлювати такі прилади.

Коли варто встановлювати регулятори і розподільники?

Якщо в будинку щонайменше 50% власників квартир погодилися встановити лічильники, у підвалі вже є індивідуальний тепловий пункт, а енергоаудитор порекомендував встановити регулятор і розподільник.

50% квартир встановили розподільники і регулятори;

в будинку встановлений індивідуальний тепловий пункт, який реагує на погодні умови (ІТП), провели балансування, яке дозволяє рівномірно розподіляти тепло по квартирах;

енергоаудитор провів розрахунки і прийшов до висновку, що розподільник і регулятори окупляться.

Як не попастися шахраям?

Як і з клаптевим утепленням, після того, як Кабмін дозволив встановлювати регулятори і розподільники, багато українців, які погодяться встановити розподільники і регулятори автономно від сусідів, ризикують просто витратити гроші даремно.

Тому, якщо ви прийняли рішення встановлювати регулятори, робити це потрібно тільки разом із сусідами.