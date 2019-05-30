Кабмін Гройсмана відмовилися відправляти у відставку: що вирішила Рада

Верховна Рада України у четвер, 30 травня, відмовилася відправити у відставку чинний Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"За" відставку проголосувало 97 депутатів, проти — 63 депутати. Таким чином парламент не підтримав відставку уряду (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

До слова, з Блоку Петра Порошенка, членом якого був сам Гройсман, його відставку підтримали депутати Антонищак, Дмитренко, Брензович, Сугоняко, Новак і Немировський.

Гройсман подякував депутатам після голосування.

"Шановні колеги, я дякую за ваше рішення. Сказав, що будь-яке рішення прийму з повагою. Це була позиція, а не емоції. Я ніколи не скидав із себе відповідальність. Від самого дитинства... Ви гадаєте, я не розумію, наскільки людям важко? Чи легко обслуговувати державний борг у 417 млрд грн — третину нашого бюджету? Разом із тим ми почали зміни, і вони можуть проходити швидше, якщо фракції об'єднаються і голосуватимуть", — заявив прем'єр.

Також Гройсман звернувся до тих депутатів, які його критикували.

"Я розумію, що ви сьогодні розвиваєте свої легені, штовхаючи повітря в інформаційний простір. Займіться тим, щоб голосувати своїм серцем. Сьогодні я зрозумів, чому люди говорять, що не поважають парламент... Для вас, для деяких, важливий ваш мандат, рейтинг, значок, недоторканність, а для мене важливі Україна і українці. Я тільки три роки прем'єр! А деякі десятки років при владі. І я борюся з тим, що ви натворили... Ми повинні все це вигрібати після вас!", - заявив глава уряду.

Під час свого виступу в Раді перед голосуванням, Гройсман заявив, що ніколи не тримався за посаду, тому і подав заяву про відставку.

"Три роки тому ВР прийняла рішення підтримати мою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. Я сказав про те, що для мене дуже відповідальним завданням було забезпечити в країні стабільність і не допустити в складних умовах будь-яких кризових явищ", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що рішення, які приймалися, в першу чергу стосувалися того, щоб досягти цілей. Але зазначив, що є реалістом і розуміє, що далеко не все зроблено в державі.

"Для того, щоб ми були більш швидкими, ефективними, повинні консолідувати зусилля не тільки уряду України, а й українського парламенту. У різний час ми приймали непрості рішення і дуже часто важкі. Але я хочу сьогодні подякувати кожному депутата Верховної Ради України, що виконує свій борг. І приймав державні рішення для того, щоб країна стала сильнішою", - сказав Гройсман.

Спікер Андрій Парубій скріншот

Відзначимо, що парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" і "Народний фронт" прийняли рішення не підтримувати відставку уряду. Загалом, ці дві фракції налічують 210 нардепів.

"Майже одноголосно було прийнято рішення не підтримувати голосування за відставку уряду. Тобто фракція буде голосувати проти відставки", - сказав депутат БПП Вадим Денисенко в кулуарах Верховної Ради після засідання фракції.

Денисенко зазначив, що присутній на засіданні Гройсман не озвучував ніяких прохань щодо голосування.

Член фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар заявила, що уряд повинен продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні переговори з Міжнародним валютним фондом... це може привести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна організація в країні повинна залишатися" - пояснила Сюмар.

Варто відзначити, що лідер парламентської фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила за відставку Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

"Вважаю, що якщо Гройсман власноруч написав і подав заяву про відставку, то парламент не просто повинен задовольнити його, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд", - сказала Тимошенко.

За її словами, за останні роки робота чинного уряду привела до "тупикової економічної і несправедливої соціальної ситуації".

Пізніше народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Наталія Королевська заявила, що парламентська фракція "Опозиційний блок" підтримає відставку Гройсмана.

"Рішення може бути тільки одне – відправити у відставку цей уряд", - заявила вона на ранковому пленарному засіданні парламенту в четвер.

Поіменне голосування:

Раніше в середу, 29 травня, профільний комітет Ради також підтримав відставку уряду Гройсмана.

"Розглянувши заяву про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б., комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо відставки прем'єр-міністра України Гройсмана", - сказано в поданні проекту постанови.

Після відставки Гройсмана виконувати його обов'язки тимчасово буде перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра потягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів.

В цьому випадку парламент формує новий склад уряду в термін і в порядку, визначені Конституцією.

При цьому прем'єр і міністри продовжують виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

Головні досягнення уряду Гройсмана:

Стабілізація

Після того, як за підсумками 2015 ВВП України впав майже на 10%, у 2016 економіка показала зростання - на 2,3%. По 2018 ВВП виріс на 3,2%.

При цьому за підсумками 2018 інфляцію вперше від 2014 вдалося утримати в межах 10%.

Команді Гройсмана вдалося вчасно виплачувати борги і зменшувати дефіцит бюджету. Якщо на початок 2016 борг становив 79,1% від ВВП країни, то на початок 2019 він знизився до 60,9%. Дефіцит бюджету, тобто перевищення витрат над доходами, вдалося скоротити від майже 3% до 1,7%.

2. Ціна на газ

Одним з перших рішень уряду Гройсмана стало введення так званої єдиної ціни на газ. Воно передбачало, що всі споживачі, включно з населенням, повинні платити однакову ціну за той же обсяг енергоресурсів. Це рішення спричинило за собою значне зростання тарифів.

Однак формальне рішення від квітня 2016 так і не було виконано повністю, а уряд заходився приймати тимчасові обмеження на ціни на газ для населення.

Так тривало до осені 2018 року, коли уряд прийняв газову постанову, якою підвищив ціни на газ на 23,5%, а також розписав графік подальших підвищень до кінця 2019 року, коли, як очікувалося, ціни для населення повинні стати 100% ринковими.

Однак вже весною 2019 з'ясувалося, що зафіксовані в постанові ціни стали вищими, ніж ринкові. І уряду довелося вирішувати питання в ручному режимі.

3. Субсидії

У 2016 році на субсидії було витрачено 40 млрд з бюджету, то у 2018 - вже 71 млрд грн.

Протягом усього цього часу уряд спочатку намагався перевірити одержувачів субсидій, щоб відокремити тих, хто не має на них права. Згодом були спроби зробити критерії відбору більш суворими. На початку 2019 року уряд монетизувати субсидії, тобто почав виплачувати їх "живими грошима".

4. Соцстандарти

З 1 січня 2017 року "мінімалка" була збільшена відразу удвічі - з 1600 до 3200 грн в місяць. Однак далі підвищення були не такими помітними. Загалом з квітня 2016 до початку 2019 мінімальна зарплата зросла утричі - до 4173 грн. При цьому середня зарплата в Україні зросла лише вдвічі - з 4686 грн до 9326 грн на місяць.

Від квітня 2016 до початку 2019 мінімальна пенсія зросла на третину - до 1497 грн, а середня - у 1,7 раза, до 2899 грн.

5. Співпраця з МВФ

До кінця 2018 року, після більш ніж півторарічної перерви, МВФ схвалив надання Україні траншу в 1,4 млрд доларів за новою програмою співпраці - stand-by.

Директори фонду також затвердили припинення старої програми розширеного фінансування (EFF). Розпочата навесні 2015 програма розширеного фінансування передбачала можливість виділення Україні близько 17,5 млрд доларів на чотири роки. Київ зміг отримати менше половини виділених коштів.

6. Ремонт доріг

Модернізацію транспортної інфраструктури уряд Гройсмана називає одним зі своїх головних досягнень. За даними уряду, за останні три роки було відремонтовано ніж 6800 км доріг - стільки ж, скільки за попередні 9 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму першому зверненні у Верховній Раді після інавгурації президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що неефективні урядовці можуть "звільнити місця":

"Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чому уряд розводить руками і каже, що нічого не може зробити. Неправда. Може. Ви можете взяти ручку і папір, і звільнити місця".

Після цього Гройсман оголосив про відставку. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду, тому готовий піти достроково.

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