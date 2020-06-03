В Україні пом'якшили карантин: відкриють кафе й дозволять польоти за кордон

З 5 червня в Україні послаблять карантинні заходи. Заклади громадського харчування запрацюють без обмежень, відновлять внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 3 червня.
"У більшості регіонів ситуація повністю контрольована. ... З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти. З 15 червня – закордонне авіасполучення", – сказав голова уряду.
За його словами, здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
"Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів усередині закладів. Звичайно, всі правила щодо дистанції та дезінфекції мають виконуватися. Я бачу, що в нас у цьому питанні є нормальний діалог із бізнесом. Тому проблем, впевнений, не буде", – заявив Шмигаль.
У документі зазначено, що дистанція між відвідувачами повинна бути не менше 1,5 метра, а також відвідувачі повинні сидіти за столиками в кількості не більше 4-х осіб, за винятком дітей.
При цьому персонал закладу повинен носити засоби захисту – маски і рукавички. Ця вимога залишається незмінною.
Серед іншого, уряд дозволив з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися самоізоляції. Також віднині знято заборону на проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².
Частково обмеження зняли з навчання. Уряд дозволив проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі.
Також було ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень", – попередили в уряді.
Кафе та ресторани запрацюють із 5 червня
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19.
У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список обмежень, які діятимуть із 22 травня до 22 червня.
Водночас у областях, які відповідають умовам для пом'якшення карантину, деякі з них можуть бути зняті.
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