Із 'коронавірусного фонду' витратили ще понад 1 млрд грн на дороги

Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду було" виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.

За цей же період часу на фінансову допомоги у вигляді лікарняних витратили лише 9,5 млн гривень. Про це свідчать дані відомства.

Загальний розмір касових видатків з фонду у вигляді лікарняних становить 1,7 млрд гривень, фінансової допомоги безробітним – 6,7 млрд гривень.

На доплати медичним працівникам витратили 3,2 млрд гривень, а на ремонт лікарень – 1,7 млрд гривень.

Додаткові виплати військовим і поліцейським за весь період становили 2,5 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.

Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.