Із кордонів України зникли "євробляхери"

На українському кордоні з Європейським Союзом значно зменшилися черги через цілковиту відсутність "євробляхерів".

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби. У порівнянні з 2018 роком, за перший квартал 2019 кордон перетнули на 460 тисяч автомобілів менше.

При цьому потік осіб, які виїхали за межі України, залишився на колишньому рівні.

Євробляхи UBR.ua

"В основному така ситуація спостерігається через зменшення курсування "євробляхерів" і учасників малого прикордонного руху на кордоні з ЄС. Тому подорожі через кордон поки стали більш комфортними і займають набагато менше часу", – сказано в повідомленні.

Крім того, в Держприкордонслужбі розповіли, що зараз фіксуються випадки наявності у подорожуючих на автомобілях страхових сертифікатів "Зелена карта" з ознаками підробки.

"Із початку введення на державному кордоні Міжнародної системи через відсутність страхових сертифікатів прикордонники не пропустили більше 5,3 тисячт транспортних засобів, виявили 51 підроблений і 72 недійсних сертифікати", – повідомили у службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що державний бюджет України від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією отримав 11,38 млрд гривень.

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