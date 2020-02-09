Іпотека в Україні стане доступнішою: коли і на скільки подешевшають кредити

В Україні можливе зниження ставок по іпотеці до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.
Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV колишній заступник глави Мінрегіону, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, коментуючи ситуацію на українському ринку нерухомості.
За оцінками Парцхаладзе, щоб задовольнити потребу в житлі близько 6 млн "черговиків", в Україні необхідно побудувати ще 2 млрд кв. м. Як зазначив колишній заступник міністра, поштовх для розвитку будівельної галузі може дати доступна іпотека.
"Порятунок – це іпотечне кредитування. Але у нас сьогодні іпотека під 20-24% річних, це практично неможливо. Хто бере, себе заганяє в борги", – підкреслив він.
"Тому перше, що необхідно – знизити облікову ставку Нацбанку. Вона вже зрушила, обіцяють її до 7-8% опустити. Відповідно, іпотека може бути в районі 10%. Це не ідеальна ситуація, як у деяких європейських країнах, але цього вже достатньо , щоб люди могли це робити", – пояснив Парцхаладзе.
Експерт також розповів, яка ситуація з іпотекою в європейських країнах: "У Данії взагалі 0%, навіть ще доплачують, щоб люди брали і будували житло. У Швейцарії, Німеччини, Фінляндії – до 2% максимум. В Польщі в районі 3%. Поляки ще створили спеціальну програму для українців. Хто приїжджає з України, отримує кредит під 3-5%, щоб вони там придбали житло і залишилися жити".
Колишній заступник міністра вважає, що після зниження ставок по іпотеці в Україні до 10% "на 30-40% збільшиться можливість людей придбати житло".
news.dtkt.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.
Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.
Зниження облікової ставки може призвести до:
зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);
здешевлення кредитів;
здешевлення депозитів;
росту цін;
підвищення динаміки зростання економіки.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.
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