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9 лютого • оновлено в 19:01
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Іпотека в Україні стане доступнішою: коли і на скільки подешевшають кредити

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В Україні можливе зниження ставок по іпотеці до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV колишній заступник глави Мінрегіону, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, коментуючи ситуацію на українському ринку нерухомості.

За оцінками Парцхаладзе, щоб задовольнити потребу в житлі близько 6 млн "черговиків", в Україні необхідно побудувати ще 2 млрд кв. м. Як зазначив колишній заступник міністра, поштовх для розвитку будівельної галузі може дати доступна іпотека.

"Порятунок – це іпотечне кредитування. Але у нас сьогодні іпотека під 20-24% річних, це практично неможливо. Хто бере, себе заганяє в борги", – підкреслив він.

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"Тому перше, що необхідно – знизити облікову ставку Нацбанку. Вона вже зрушила, обіцяють її до 7-8% опустити. Відповідно, іпотека може бути в районі 10%. Це не ідеальна ситуація, як у деяких європейських країнах, але цього вже достатньо , щоб люди могли це робити", – пояснив Парцхаладзе.

Експерт також розповів, яка ситуація з іпотекою в європейських країнах: "У Данії взагалі 0%, навіть ще доплачують, щоб люди брали і будували житло. У Швейцарії, Німеччини, Фінляндії – до 2% максимум. В Польщі в районі 3%. Поляки ще створили спеціальну програму для українців. Хто приїжджає з України, отримує кредит під 3-5%, щоб вони там придбали житло і залишилися жити".

Колишній заступник міністра вважає, що після зниження ставок по іпотеці в Україні до 10% "на 30-40% збільшиться можливість людей придбати житло".

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Іпотека в Україні стане доступнішою: коли і на скільки подешевшають кредити

news.dtkt.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.

Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.

Зниження облікової ставки може призвести до:

  • зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);

  • здешевлення кредитів;

  • здешевлення депозитів;

  • росту цін;

  • підвищення динаміки зростання економіки.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Кредитування в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Теги
житло Ринок нерухомості кредит підвищення облікової ставки облікова ставка нерухомість
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Пети Moщи
Пети Moщи
Ставка рефинансирования с 17 до 7 за год? Не смешите мои седые яйца. В россии сейчас 6%, снижали её 5 лет, и зависит она на прямую от уровня инфляции.
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