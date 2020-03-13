Інвестори за день втратили майже $5 трлн через паніку навколо коронавірусу

Міжнародні компанії за добу втратили на акціях $4,7 трлн через через обвал ключових індексів на фондових біржах на тлі поширення епідемії коронавірусу.

У такий спосіб фінансові ринки лише за 12 березня втратили стільки ж, скільки протягом останнього тижня лютого 2020 року, коли почалася паніка на фондовому ринку. Про це повідомляє Forbes.

Зокрема, головні фондові індекси Європи в четвер, 12 березня, відкрилися падінням на 5-6%. Британський індекс FTSE 100 знизився на 4,9%, до 5587,95 пункту.

Водночас французький CAC 40 впав на 4,7%, до 4396,3 пункту, а німецький індекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункту.

Торги в США також відкрилися обвалом. Падіння S&P 500 перевищило 7%.

У результаті 20 найбагатших людей світу втратили майже $78 млрд. Найбільших втрат зазнав глава корпорації Amazon Джефф Безос – майже $8 млрд.

Крім того, в Росії 24 мільярдери втратили $15,5 млрд. Сильніше за всіх збіднів співвласник "ЛУКОЙЛу" Вагіт Алекперов – $1,9 млрд. Другий великий акціонер "ЛУКОЙЛу", Леонід Федун позбувся за день $812 млн.

Міжнародні компанії за добу втратили на акціях $4,7 трлн через обвал ключових індексів на фондових біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До цього біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти.

Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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