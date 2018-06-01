Інновації для бізнесу: в Україні дозволять реєструвати розрахунок за допомогою смартфона

Міністерством фінансів напрацювало рішення, які спрощують використання касових апаратів в Україні.

Зокрема, відтепер для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації, йдеться на сайті відомства.

У Мінфіні відзначають, що пілотний проект дозволить дослідити інноваційні розробки в сфері реєстрації розрахункових операцій (РРО) та розширить перелік наявних моделей і функцій для демонополізації ринку РРО.

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Крім того, проект дасть можливість досліджувати застосування новітніх моделей реєстраторів розрахункових операцій, зменшити витрати на придбання РРО та стимулюватиме підприємців до їх застосування.

Крім того, Мінфін напрацював проект постанови, який запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при введенні реєстраторів в експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт РРО через центри сервісного обслуговування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 8 травня 2017 року всі українські платники єдиного податку першої-третьої груп, які продають технічно-складні побутові товари, не можуть здійснювати свою діяльність без касових апаратів .