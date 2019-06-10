Інфляція в Україні перевищила всі прогнози: економіст озвучив цифри

Інфляція споживчих цін в Україні за п'ять місяців 2019 року досягла 4,2%, що склало більше 60% річного показника, прогнозованого Національним банком.

Про це написав у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, ціни все більше відриваються від мети НБУ.

"Щойно Державна служба статистики оприлюднила інформацію, що інфляція споживчих цін за п'ять місяців 2019 року склала 4,2%. А лише місяць тому НБУ оприлюднив інфляційний звіт, в якому підтвердив свій прогноз щодо інфляції споживчих цін у 2019 році в розмірі 6,3%", – поділився він.

Інфляція в Україні перевищила всі прогнози Delfi

"Тобто всього за п'ять місяців цього року ми отримали 66,67% від прогнозу НБУ щодо річної інфляції", – наголосив Компанієць.

Facebook Володимира Компанійця

"Неодноразово писав, що НБУ вкотре не виконає свій прогноз щодо інфляції, і тому готовий на публічне парі", – додав Компанієць.

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році показник інфляції склав 9,8%, що стало кращим результатом за останні п'ять років.

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