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Інфляція в Україні перевищила всі прогнози: економіст озвучив цифри

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Інфляція споживчих цін в Україні за п'ять місяців 2019 року досягла 4,2%, що склало більше 60% річного показника, прогнозованого Національним банком.

Про це написав у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, ціни все більше відриваються від мети НБУ.

"Щойно Державна служба статистики оприлюднила інформацію, що інфляція споживчих цін за п'ять місяців 2019 року склала 4,2%. А лише місяць тому НБУ оприлюднив інфляційний звіт, в якому підтвердив свій прогноз щодо інфляції споживчих цін у 2019 році в розмірі 6,3%", – поділився він.

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Інфляція в Україні перевищила всі прогнози

Інфляція в Україні перевищила всі прогнози

Delfi

"Тобто всього за п'ять місяців цього року ми отримали 66,67% від прогнозу НБУ щодо річної інфляції", – наголосив Компанієць.

Інфляція в Україні перевищила всі прогнози: економіст озвучив цифри

Facebook Володимира Компанійця

"Неодноразово писав, що НБУ вкотре не виконає свій прогноз щодо інфляції, і тому готовий на публічне парі", – додав Компанієць.

Інфляція в Україні перевищила всі прогнози: економіст озвучив цифри

Facebook Володимира Компанійця

Інфляція в Україні перевищила всі прогнози: економіст озвучив цифри

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році показник інфляції склав 9,8%, що стало кращим результатом за останні п'ять років.

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Тема
Зростання цін в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
інфляція
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Дудко Олег
Дудко Олег
РАШКА скоро ФСЬО. СУХЕС с подскоком.
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1
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Н Олег
Н Олег
а вот загадочка - инфляция в сша -- 2%, инфляция на Украине меньше 10% не бывает ... а доллар к грывне уже 4-й год замер на месте .... парадокс? ... не думаю...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дайте угадаю, рука Кремля?
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