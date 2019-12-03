IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Україні

Корпорація IKEA вкотре перенесла відкриття першого магазину в Києві.

Як пояснили в компанії, воно відбудеться після запуску електронної комерції, запланованого на весну 2020 року, передає "НВ". Зазначимо, що спершу презентація торгової площі планувалася на літо 2019 року.

"Для того, щоб якнайшвидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступним щонайбільшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску – весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні й планує відкрити перший фізичний магазин у Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", – поінформували в компанії.

В IKEA зазначили, що повідомлять додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною.

IKEA перенесла відкриття магазину в Україні

Раніше було заявлено, що IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет у ТРЦ Ocean Mall.

Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, компанія планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею майже 500 кв м кожен.

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