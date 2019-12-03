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3 грудня • оновлено в 14:24
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IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Україні

15.5т
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Корпорація IKEA вкотре перенесла відкриття першого магазину в Києві.

Як пояснили в компанії, воно відбудеться після запуску електронної комерції, запланованого на весну 2020 року, передає "НВ". Зазначимо, що спершу презентація торгової площі планувалася на літо 2019 року.

"Для того, щоб якнайшвидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступним щонайбільшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску – весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні й планує відкрити перший фізичний магазин у Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", – поінформували в компанії.

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В IKEA зазначили, що повідомлять додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною.

IKEA перенесла відкриття магазину в Україні

IKEA перенесла відкриття магазину в Україні

Раніше було заявлено, що IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет у ТРЦ Ocean Mall.

Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, компанія планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею майже 500 кв м кожен.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
У вас че нет ИКЕИ???????? Серьезно???????)))))))
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Сельпачи, у вас что ИКЕи даже нет что ли? Хотя с другой стороны, зачем она нужна в польском сviнарнике)))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Жалко. Хотелось как можно быстрее насладиться истерикой хуторских от товаров из Икеи с маркировкой Made in Russia.
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