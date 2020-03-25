IKEA може перенести відкриття першого магазину в Україні

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, все ще планує відкрити бізнес в Україні, але у зв'язку з пандемією коронавірусу терміни будуть змінені.
Про це йдеться в офіційній відповіді IKEA на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і планам щодо виходу на український ринок, тому у зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і наступні кроки", - повідомили в IKEA.
У компанії відзначили, що магазини IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я для безпеки співробітників, покупців і партнерів. Цього ж принципу ритейлер дотримується і в роботі на українському ринку, говориться у коментарі. Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри запустити e-commerce в Україні навесні-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.
Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, компанія планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв. м кожен.
Шведський ритейлер IKEA підписав договір на відкриття першого магазину в Україні площею близько 6 тис. кв м у київському ТРЦ Blockbuster Mall, який належить Вагифу Алієву.
Шведський ритейлер IKEA перший магазин в Україні збирався відкрити в серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.
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