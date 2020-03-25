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25 березня • оновлено в 11:29
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IKEA може перенести відкриття першого магазину в Україні

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Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, все ще планує відкрити бізнес в Україні, але у зв'язку з пандемією коронавірусу терміни будуть змінені.

Про це йдеться в офіційній відповіді IKEA на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і планам щодо виходу на український ринок, тому у зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і наступні кроки", - повідомили в IKEA.

IKEA може перенести відкриття першого магазину в Україні

У компанії відзначили, що магазини IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я для безпеки співробітників, покупців і партнерів. Цього ж принципу ритейлер дотримується і в роботі на українському ринку, говориться у коментарі. Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри запустити e-commerce в Україні навесні-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна
Тег
IKEA
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