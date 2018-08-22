Хто може залишитися без субсидій: в Україні посилюють перевірки і норми

В Україні в черговий раз планують змінити програму субсидій: сім'ї, які письмово відмовилися від газового лічильника, можуть залишитися без "знижок". Крім того, всіх пільговиків уже внесли до спеціального списку. Цей реєстр показав, що на 20 тис. осіб надавали подвійні субсидії.

Влітку обсяг субсидій скоротився в 4 рази, але вже у жовтні, з початком опалювального сезону, кількість одержувачів знижки збільшиться в кілька разів.

OBOZREVATEL розібрався, як в Україні змінюють програму субсидій і кого торкнуться нововведення.

Всіх у реєстр

В Україні тільки в цьому році створили єдиний список субсидіантів. Виявилося, щоб знайти частину порушників, достатньо всього лише внести всю інформацію в один реєстр. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, навіть при першому аналізі вдалося знайти 20 тис. сімей з подвійними знижками. Згідно із законом, українець має право оформити допомогу тільки за місцем проживання. Спритні сім'ї з двома квартирами в різних областях оформляли субсидії одразу за кількома адресами. Єдиний реєстр дозволив "вирахувати" десятки тисяч таких порушень.

Ще одна перевага списку - до нього мають доступ усі. Тобто можна буде зайти в реєстр, вбити адресу сусіда, який їздить на новій дорогій машині, і перевірити, чи оформив він знижку. Якщо виявиться, що, незважаючи на високий заробіток, є субсидія, можна поскаржитися до органів соцзахисту. Варто відзначити, що гроші, які держава витрачає на субсидіантів, - податки всіх українців. Українці, які незаконно отримують знижку, фактично крадуть у держави й у всіх платників податків.

Правда, основні функції реєстру - знайти подвійні субсидії і дати можливість українцям оперативно перевіряти, чи оформлена знижка на їхню адресу. Реєстр уже повноцінно працює, однак поки що з проблемами. Одна адреса завантажується близько 10 хвилин, а сайт періодично "зависає".

Немає лічильника - немає субсидії

Українці отримують субсидії на соціальний норматив споживання. Наприклад, у травні "норму" на опалення квадратного метра скоротили з 5 до 4,5 кубометрів газу. Але навіть після цього українці з лічильниками в середньому витрачають приблизно на 30% менше блакитного палива. Фактично, відсутність приладів обліку дозволяє витрачати більше.

За даними Міненерго, 3,3 млн квартир в Україні - без газових лічильників, ще 1,8 млн - з лічильниками, які вже давно час міняти. У Міненерго впевнені: українці відмовляються від приладів обліку, тому що без лічильників можна платити менше, говориться в розробленому проекті щодо зниження нормативів.

Міністерство соціальної політики пропонує українців без газових лічильників залишити без субсидії. При цьому в пропозиції сказано: щоб відмовили в субсидії, сім'я повинна письмово відмовитися від встановлення лічильника за рахунок державної програми або постачальника. Тобто якщо немає власних грошей на покупку приладу обліку, в субсидії відмовляти не будуть. Кабінет міністрів розглянув це рішення 22 серпня і відправив на доопрацювання.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі OBOZREVATEL пояснив: Міністерство соціальної політики має доопрацювати проект, тільки після цього уряд знову розгляне документ. Так, за словами політика, в запропонованій редакції українцям не дали часу підготуватися до нових правил. Уже через кілька місяців ті, хто відмовляється від газових лічильників, могли залишитися без комунальних знижок. Водночас політик упевнений: потрібно встановити перехідний період на рік. Також документ, за словами Розенка, не виключав маніпуляцій з боку компаній, які можуть спотворювати інформацію про те, хто відмовився від установки лічильників.

"Я вважаю, що це питання потрібно доопрацювати і після того, як ми захистимо в першу чергу людей, зробимо неможливим зловживання з боку компаній, введемо перехідний період, попередимо людей заздалегідь, тоді можна буде розглядати це питання", - пояснив віце-прем'єр.

У прес-службі Міністерства соціальної політики OBOZREVATEL повідомили, що зазначену постанову дійсно вносили на розгляд уряду, проте документ не прийняли. Наразі не відомо, чи встигне Кабінет міністрів до 1 жовтня розглянути документ, чи ні.

У кого заберуть знижку

Відповідно до закону, незаконно використану субсидію необхідно повернути в бюджет. Так, українці, які отримали знижку за двома адресами, зобов'язані повернути заощаджені гроші за однією з адрес.

Відзначимо, є кілька підстав для того, щоб відібрати (не продовжити) субсидію. "Знижка" не надається тим, хто зробив покупку на суму від 50 тис. грн. Це може бути, наприклад, дорога техніка або туристична путівка. Також підставою для відмови може стати прихований заробіток. Крім того, якщо українець живе в квартирі більше 120 квадратів або будинку більше 200 квадратів (за винятком багатодітних сімей), їздить на машині не старшій 5 років, субсидія також не передбачена.

Про необхідність враховувати при призначенні субсидій майновий стан в Україні говорять уже кілька років. Як уже писав OBOZREVATEL, при "старій" системі практично неможливо виявити, наприклад, тіньовий дохід від здачі квартири в оренду. Для прикладу, якщо у власності родини знаходяться три квартири, але при цьому вона офіційно живе на мінімалку, така сім'я може оформити субсидію за місцем свого проживання, а дві вільні квартири здавати в оренду. Сукупний дохід, з урахуванням "тіньового", може досягти 30 тис. грн, а "білий" із мінімальними зарплатами - менше 10 тис. грн.

Ще одне важливе нововведення - субсидії можуть отримувати і заробітчани. Але за умови, якщо вони заплатять соціальний внесок хоча б за три місяці. Наразі це близько 2500 грн.