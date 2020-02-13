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13 лютого • оновлено в 11:37
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Хліб злетить у ціні: в Україні забили на сполох через аномально теплу зиму

1.4т
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В Україні тепла зима вдарить по зернових, що призведе до різкого подорожчання хліба.

Аграрії прогнозують, що через погодні зміни зернових зберуть на 10-15% менше, передає "Сегодня".

"Овочі дешеві, хліб дорогий – прогноз херсонських фермерів на 2020 рік. Лютий вже навряд чи виправить ситуацію. Незалежно від того, чи сипатиметься сніг, чи грітиме сонце", – йдеться в повідомленні

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За словами експертів, стримати ціни на борошно зможе тільки держава, якщо залучить резервні запаси зерна.

Стримати ціни на борошно зможе тільки держава, якщо залучить резервні запаси зерна

Стримати ціни на борошно зможе тільки держава, якщо залучить резервні запаси зерна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

  • Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

  • Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

  • Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
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