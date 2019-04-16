"Халява і вставання з колін": в Україні висміяли тарифи на комуналку в Росії

У Росії у підмосковному місті Долгопрудне рахунки за комунальні послуги за квартиру площею 41 квадратний метр склали близько 20 тисяч рублів (8 тисяч гривень).

"Прийшли платіжки за ЖКГ за квартиру в підмосковному Долгопрудному площею 41 кв. м: за лютий – 19,4 тисячі рублів, за березень – 11,9 тисячі рублів. Як уже писав раніше (і навіть викладав фото платіжки на підтвердження), за січень теж була плата понад 11 тисяч", – пише в Twitter російський журналіст Павло Пряніков.

За його словами, з 19,4 тисячі рублів (8 тисяч гривень) – 10,1 тисячі рублів (4,1 тисячі гривень) припали на опалення.

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На відповідну новину відреагували і в Україні.

"Корисно буде дізнатися тим, хто думає, що у нас дорога комуналка через Майдан, а в Росії халява і вставання з колін", – наголосив український блогер Денис Казанський.

Прийшли платіжки за житлово-комунального господарства за квартиру в підмосковному Долгопрудном площею 41 кв. м: за лютий – 19,4 тис. руб., за березень – 11,9 тис. https://t.co/mrMNOcT3DQ - Pavel Pryanikov (@netovetz) 13 квітня 2019 р

Відомий російський журналіст Павло Пряників пише про розмір комунальних платежів в Підмосков'ї. У перекладі на гривні виходить 5-8 тис за 41 кв. м.



Корисно буде дізнатися тим, хто думає, що у нас дорога комуналка через Майдан, а в Росії халява і вставання з колін. pic.twitter.com/D5Y3YHxZQK - Денис Казанський (@den_kazansky) 14 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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