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"Халява і вставання з колін": в Україні висміяли тарифи на комуналку в Росії

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У Росії у підмосковному місті Долгопрудне рахунки за комунальні послуги за квартиру площею 41 квадратний метр склали близько 20 тисяч рублів (8 тисяч гривень).

"Прийшли платіжки за ЖКГ за квартиру в підмосковному Долгопрудному площею 41 кв. м: за лютий – 19,4 тисячі рублів, за березень – 11,9 тисячі рублів. Як уже писав раніше (і навіть викладав фото платіжки на підтвердження), за січень теж була плата понад 11 тисяч", – пише в Twitter російський журналіст Павло Пряніков.

За його словами, з 19,4 тисячі рублів (8 тисяч гривень) – 10,1 тисячі рублів (4,1 тисячі гривень) припали на опалення.

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На відповідну новину відреагували і в Україні.

"Корисно буде дізнатися тим, хто думає, що у нас дорога комуналка через Майдан, а в Росії халява і вставання з колін", – наголосив український блогер Денис Казанський.

"Халява і вставання з колін": в Україні висміяли тарифи на комуналку в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Но скрин квитанции привести поленился этот известный журналист, которого знает только Дениска. Хохлы, вы реально нация дебилов!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Прочитал комментарии москвичей к этому твиту...уржало...Этому журналюге надо рыло намылить за враньё))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Всеобщее мнение...Почитайте..Не поленитесь..животные
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Не будут они читать! Им так легче живётся, с дерьмом в башке и лапшой на ушах! Конченное племя...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Арзамас, трёшка в хрущёвке, 4500 руб. За март был перерасчёт, заплатил 3000руб. Хохлам опять лапшу на кастрюли вешают.
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