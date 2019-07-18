"Грошей немає": у Криму забили на сполох через мізерні зарплати

В окупованому Криму бюджетники скаржаться на низькі заробітні плати та часті звільнення.
"У Севастополі скаржаться: якщо раніше вони самі тікали зі шкіл і лікарень через низькі зарплати, то зараз звільняють навіть тих, хто готовий пахати за копійки", – пише місцевий журналіст Віктор Ядуха для "Примечаний".
За його словами, окупаційна влада пояснює все просто – грошей немає.
Водночас із цим Ядуха наголошує, що бюджети Криму і Севастополя "тріщать від мільярдів".
"Чому ж витрати на соціал скорочують? Відповідь проста: бо їх можна скорочувати. Навіщо ділитися валовим національним продуктом із низами, якщо можна віднімати все більше, розповідаючи по телевізору про геополітичні перемоги, до абсурду затискаючи свободи і посилюючи репресії?" – резюмував він.
Бюджетники скаржаться на низькі заробітні плати та часті звільнення
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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