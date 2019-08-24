"Грошей на асфальт немає": блогер показав катастрофічну ситуацію із дорогами "ЛНР"

Український блогер Денис Казанський заявив, що на окупованій території Луганської області немає доріг.

"У Брянці (під контролем "ЛНР") теж немає доріг. Вже 5 років не годують Україну, а грошей на асфальт все немає", – пише він у Twitter.

Окремо блогер звернув увагу на реакцію "чиновників" так званої Луганської народної республіки на ситуацію із дорожнім полотном.

"Особливо сподобалася відповідь чиновників репортерам зі Стаханова (по сусідству з Брянкою). Мовляв, нічого нашими дорогами цікавитися. Наші ями – це наші ями!" – резюмував Казанський.

У Брянці (під контролем ЛНР) теж немає доріг. Вже 5 років не годують Україну, а грошей на асфальт все немає.



Особливо сподобалася відповідь чиновників репортерам зі Стаханова (по сусідству з Брянкою). Мовляв, нема чого нашими дорогами цікавитися. Наші ями - це наші ями! pic.twitter.com/fIB96JRrDV - Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

Денис Казанський заявив, що на окупованій території Луганської області немає доріг Денис Казанський Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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