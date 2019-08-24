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"Грошей на асфальт немає": блогер показав катастрофічну ситуацію із дорогами "ЛНР"

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Український блогер Денис Казанський заявив, що на окупованій території Луганської області немає доріг.

"У Брянці (під контролем "ЛНР") теж немає доріг. Вже 5 років не годують Україну, а грошей на асфальт все немає", – пише він у Twitter.

Окремо блогер звернув увагу на реакцію "чиновників" так званої Луганської народної республіки на ситуацію із дорожнім полотном.

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"Особливо сподобалася відповідь чиновників репортерам зі Стаханова (по сусідству з Брянкою). Мовляв, нічого нашими дорогами цікавитися. Наші ями – це наші ями!" – резюмував Казанський.

Денис Казанський заявив, що на окупованій території Луганської області немає доріг

Денис Казанський заявив, що на окупованій території Луганської області немає доріг

Денис Казанський Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас
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