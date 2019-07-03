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Гриценко пообіцяв зарплати по 700 євро, а пенсії по 200

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що в Україні середню зарплату можна підвищити до 700 євро, а пенсію до 200 євро.

В ефірі телеканалу ZIK він підкреслив, що в бюджет щонайменше не доходить від 280 до 400 млрд гривень, а ці гроші дозволять підняти рівень життя людей вже сьогодні.

Він також прокоментував зростання мінімальної пенсії на 67 гривень.

"Якби уряд додав хоча б по 600 гривень, то можна було б про щось говорити. А коли додається 67 гривень, то от не треба над людьми знущатися. Це приниження. У програмі "Громадянської позиції" ми пояснюємо, як досягти середньої зарплати в Україні від 700 євро і вище, а пенсії - 200 євро і вище. Це підвищення, які люди відчують", - заявив Гриценко.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

скріншот

Він зазначив, що для зростання виплат потрібно створювати умови для підняття економіки і боротися з розкраданнями державних грошей.

"Я думаю, що і президент Зеленський, і новий парламент, новий уряд повинні поставити собі таке завдання. Не боятися, не говорити, що це багато. Не багато. Я знаю, скільки пенсіонерів, я знаю, які пенсії. І я скажу так. Ми це рахували, не просто ми - партія "Громадянська позиція", а спільно з Українською Радою Бізнесу. Прорахували скільки не доходить до бюджету щорічно: мінімальна цифра - 280 млрд гривень, максимальна цифра десь 400 млрд грн і навіть більше. Не доходить через те, що крадуть на митниці, на державних закупівлях, на надрах і так далі. Тому протидія корупції та створення умов для молодих фахівців", - пояснив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні з 1 липня пенсіонери, які мають 30 (для жінок) і 35 (для чоловіків) років стажу отримуватимуть виплати у розмірі від 2 тис. грн.

Наприклад, якщо пропрацювати 30 років з мінімальною зарплатою, на даний момент українці молодші за 65 років мають право на виплату в розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія повинна становити не менше 40% мінімальної зарплати – 1671 грн.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
"как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди;"(с)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тыщщу в день))))))))))))))))))
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