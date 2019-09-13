"Гра на пониження": що буде з курсом долара в Україні найближчим часом

В Україні на валютному ринку в найближчі дні продовжиться серйозна гра "на пониження" як з боку прямих покупців долара, так і з боку спекулянтів.

"І ті, і інші просто спробують скористатися ситуацією на міжбанку і перевищенням пропозиції над попитом. Причому зростання пропозиції викликане як діями нерезидентів, так і поведінкою експортерів", – повідомляє "Мінфін".

За словами експертів, іноземці активно викуповують українські гривневі і валютні облігації внутрішньої державної позики. Це забезпечує приплив гарячої валюти на міжбанк, збиваючи котирування.

При цьому експортерам потрібна гривня для фінансування поточної діяльності, а її дефіцит на ринку призводить до того, що реальні продавці валюти змушені поступатися за курсом і підтримувати цим спадний тренд по долару на торгах.

У зв'язку з цим аналітики прогнозують активні спроби спекулятивного зниження курсу долара в межах коридору 24,75-25,00 гривень.

"Нижче рівня в 24,75 гривень курс не піде через викуп валюти регулятором. Якби НБУ не викуповував зараз цей надлишок, то за нашими оцінками курс долара кинувся б до нової мети 24,50-24,60 до наступного понеділка", – резюмували журналісти.

Аналітики прогнозують активні спроби спекулятивного зниження курсу долара

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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