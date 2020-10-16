Горбаль назвав інформацію про звільнення Данилишина з посади голови Ради НБУ провокацією

Інформація в Telegram-каналах про нібито звільнення Богдана Данилишина з посади голови Ради Національного банку України – це інформаційна провокація.

Про це заявив член Ради НБУ Василь Горбаль журналісту УНН і додав, що за нею стоїть мета розсварити членів Ради Нацбанку,

"Голову обирає Рада на своєму засіданні – це норма закону. У нас в нікого якихось претензій, тощо (немає. –Ред.), таке питання взагалі не обговорювалося. Я розумію, що це інформаційна провокація. Я сьогодні вже отримав подібну смс з моїм прізвищем і з прізвищем Віталія Шапрана", – розповів Горбаль.

Зазначимо, що в Telegram-каналах почала з’являтися інформація про нібито звільнення Богдана Данилишина з посади голови Ради НБУ відразу після того, як "розберуться з Рожковою". Повідомлялося, що замість Данилишина Раду НБУ нібито має очолити Василь Горбаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Національного банку України в п'ятницю, 16 жовтня, не змогла звільнити заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову через відсутність кворуму. У підсумку засідання Ради НБУ перенесли.

Нагадаємо, шо Рада Національного банку України 2 жовтня під час засідання ухвалила рішення оголосити догану та висловити недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

На таке рішення критично відреагували у МВФ і посольстві США зокрема.