Google вивів в офшор 20 млрд євро: що сталося

Google вивів 19,9 млрд євро через голландську офшорну компанію на Бермудські острови в 2017 році.

На відповідні заходи американська корпорація пішла, щоб зменшити свої податкові відрахування за кордоном, повідомляє Reuters.

Сума, спрямована через Google Netherlands Holdings BV, була приблизно на 4 млрд євро більше, ніж у 2016 році.

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Ця законна схема дозволяє американській корпорації протягом останніх десяти років платити в ЄС суттєво нижчі податки на доходи.

Зокрема, у 2017 році, підрозділ Google в Голландії виплатив всього 3,4 млн євро податків з доходів, які перевищили 13,6 млрд євро.

"Ми виплачуємо всі належні податки і дотримуємося податкового законодавства в кожній країні, в якій ми працюємо по всьому світу", – резюмували представники Google.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google отримав штраф від Європейської комісії на 4,3 млрд євро, що є найбільшою сумою, яку коли-небудь стягували з однієї компанії.

Таке рішення пов'язане з порушенням антимонопольного законодавства у справі операційної системи Android.