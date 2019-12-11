В Україні падіння курсу долара до гривні не відображається на цінах через те, що такі фактори впливають на вартість товарів поступово.

Як пояснив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу, швидкого ефекту від коливань курсу валют українцям чекати не варто, передає "Дзеркало тижня". За його словами, зміцнення гривні - це добре для громадян України, оскільки вони стають багатшими.

"Кожна гривня, яку людина отримує стає важливішою. За неї можна більше купити. Але існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни. З цим потрібно працювати. Це робота Антимонопольного комітету... Окремі речі, такі як зниження або посилення гривні, впливають поступово. Це поступово впливає на те, що ціни або ростуть повільніше, або знижуються по окремих позиціях. Але вони повинні знижуватися швидше. Від того, що зміцнюється гривня є і ті, хто програють. Програють насамперед наші експортери. Ми розуміємо цей негативний вплив і шукаємо можливість для них зменшити негатив від цього явища", – пояснив він.

Він також додав, що зміцнення гривні – це, зокрема, довіра до нашої національної валюти. Оскільки в Україні дуже великий рівень доларизації економіки.

Гончарук пояснив, чому в Україні не падають ціни на продукти

"Дуже довго українці не вірили в свою національну валюту, а тому тримали свої заощадження в валюті іноземній", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня курс долара в Україні впав до рекордної позначки - 23,68 грн/$. При цьому ціни на продукти в магазинах не падають, а тільки ростуть.

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