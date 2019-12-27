В Україні з'явиться 1 млн нових робочих місць: Кабмін підтримав важливу реформу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за 5 років в Україні з'явиться близько 1 мільйона нових робочих місць.

Це стане можливим завдяки реформі ринку праці, яку схвалив Кабінет міністрів. Про це прем'єр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема законопроєкт про працю передбачає 5 ключових нововведень:

збереження та розширення соціальних прав працівників;

збільшення кількості легальних робочих місць;

рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;

підвищення доходів працівників по всій Україні;

гармонізація українського законодавства з європейським.

"Сподіваюся на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива – це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за 5 років в Україні з'явиться близько 1 мільйона нових робочих місць

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 тисяч гривень, то в оптимістичному може бути до 18 тисяч гривень.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

Водночас мінімальна зарплата у 2020 році складе 4723 гривні. Таким чином, мінімалку підвищать всього на 540 гривень.

При цьому на 9-16% – зростуть зарплати бюджетників. Зокрема учителям виплати підвищать на 9%, а поліцейським і Нацгвардії – на 10%.

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