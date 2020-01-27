Гончарук анонсував масштабне будівництво доріг в Україні

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні вже з 1 березня стартує масштабне будівництво доріг.

"Я хочу звернутися до всіх органів державної влади. У нас завдання задеклароване – з 1 березня має розпочатися масштабне будівництво. Тобто, настільки швидко, наскільки погода нам дозволить, ми повинні вийти і будувати", – повідомив Гончарук на презентації планів роботи Укравтодору "Дороги UA 2020".

За його словами, уряд має намір відремонтувати і побудувати за рік не менше 4 тис. кілометрів доріг місцевого і державного значення. Для цього в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн на цей рік.

"Ми з боку органів державної влади спробуємо всі процедури, тендери, папірці, проєкти завершити до цього моменту. Звичайно, не по всіх об'єктах, тому що там є певна логіка, але по достатній кількості, для того щоб завантажити всі наявні потужності", – зазначив Гончарук.

Прем'єр додав, що Україні необхідні якісні дороги, оскільки без них не може бути стрімкого економічного зростання.

"Чим швидше ми побудуємо хороші дороги, тим швидше зростатиме наша економіка, тим швидше ми зможемо собі дозволити підвищувати соціальні стандарти. Дороги – це ще й робочі місця, податки", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні вже з 1 березня стартує масштабне будівництво доріг

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!