Голову АМКУ Терентьєва відправили у відставку
Голову АМКУ Терентьєва відправили у відставку. Фото: колаж OBOZREVATEL
Верховна Рада зняла з посади голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.
Рішення про це було ухвалено на засіданні парламенту в п'ятницю, 3 липня. Відставку підтримали 226 народних депутатів. Це мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення.
"Слуга народу" – 186;
ОПЗЖ – 23;
"Довіра" – 10;
позафракційні – 4.
Голосування за звільнення Юрія Терентьєва Телеканал "Рада"
Голосування за звільнення Юрія Терентьєва Телеканал "Рада"
Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що піти Терентьєва змусив президент України Володимир Зеленський. За його даними, звільнення пов'язане зі штрафом у 6,5 млрд грн, який АМКУ наклав на тютюнову компанію-монополіста "Тедіс".
Також те, що Терентьєв подає у відставку, агентству УНН підтвердила уповноважена АМКУ упродовж 2015-2019 років Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".
Пізніше стало відомо, що Терентьєв 2 липня відкликав свою заяву про відставку.
Однак у п'ятницю з трибуни Ради депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Терентьєв у п'ятницю написав нову заяву – якою скасував попередню – про відкликання заяви про відставку. Тобто залишив чинною першу заяву про відставку.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
У березні 2017 року українські правоохоронці влаштували масштабні обшуки в тютюнового монополіста "Тедіс Україна", якого підозрюють у фінансуванні терористів "Л/ДНР".
У травні 2017-го Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" в ПриватБанку та "Райффайзен Банку Аваль".
Тоді ж після закінчення перевірки Держфінмоніторингу другий транш штрафу в 300 млн грн, який наклали на тютюнового монополіста "Тедіс-Україна", зарахували до Державного бюджету України.
У липні 2017-го слідчі Генеральної прокуратури встановили, що гроші з компанії "Тедіс Україна", підозрюваної у фінансуванні тероризму, виводилися в структуру, якою керували люди кума Путіна Віктора Медведчука.
У лютому 2018 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв розповів про ситуацію на ринку тютюнових виробів після санкцій і кримінальних справ проти компанії "Тедіс Україна".
У лютому 2018-го Апеляційний господарський суд Києва ухвалив рішення на користь Антимонопольного комітету в справі про зловживання монопольним становищем компанії-дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна".
У жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету штрафувати компанію "Тедіс" і 4 найбільших виробників тютюну в Україні.
У жовтні 2019 року компанія "Тедіс Україна" й тютюнові виробники заявили, що будуть оскаржувати рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про штраф у 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.