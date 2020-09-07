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Голова Житомирської ОДА оголосив про перемогу над "бурштиновою мафією"

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,3 т.
Голова Житомирської ОДА оголосив про перемогу над 'бурштиновою мафією'

На Житомирщині більше немає нелегального видобутку бурштину.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що в регіоні більше немає незаконного видобутку бурштину та весь він буде легалізований.

Його слова наводить в інтерв'ю з чиновником "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу зараз офіційно заявити: незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає! Я щиро вдячний колегам-правоохоронцям, які принципово підійшли до цього питання, і ми подолали це ганебне явище в Житомирській області. Зараз Держгеокадастр готує 23 ділянки, які буде виставлено на аукціон, і я маю величезну надію, що бурштин видобуватиметься в межах закону", – сказав він.

Бунечко нагадав, що було ухвалено закон про врегулювання видобутку бурштину, він може бути не досконалий, але в нього можна вносити зміни.

"І це дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину. Моя думка як громадянина, що, наприклад, зазначені 23 ділянки куплять точно не ми з вами, а ті, хто раніше його нелегально добував, легалізувавши отримані кошти, викуплять ті ділянки. І робитимуть усе за законом, щоб не залишати кратери, а робити рекультивацію земель, отримувати законно доходи, платити податки", – вказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області 16 квітня почалися лісові пожежі. Вони знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків у селах.

Як виявилося, вони стали наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.

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