Голова Житомирської ОДА оголосив про перемогу над 'бурштиновою мафією'

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що в регіоні більше немає незаконного видобутку бурштину та весь він буде легалізований.

Його слова наводить в інтерв'ю з чиновником "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу зараз офіційно заявити: незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає! Я щиро вдячний колегам-правоохоронцям, які принципово підійшли до цього питання, і ми подолали це ганебне явище в Житомирській області. Зараз Держгеокадастр готує 23 ділянки, які буде виставлено на аукціон, і я маю величезну надію, що бурштин видобуватиметься в межах закону", – сказав він.

Бунечко нагадав, що було ухвалено закон про врегулювання видобутку бурштину, він може бути не досконалий, але в нього можна вносити зміни.

"І це дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину. Моя думка як громадянина, що, наприклад, зазначені 23 ділянки куплять точно не ми з вами, а ті, хто раніше його нелегально добував, легалізувавши отримані кошти, викуплять ті ділянки. І робитимуть усе за законом, щоб не залишати кратери, а робити рекультивацію земель, отримувати законно доходи, платити податки", – вказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області 16 квітня почалися лісові пожежі. Вони знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків у селах.

Як виявилося, вони стали наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.

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