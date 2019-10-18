"Додаткові 20 мільярдів": голова Рахункової палати вказав на нюанс із держбюджетом

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень.

Відповідні кошти можуть надійти завдяки рентній платі за користування надрами (15,2 млрд гривень), а також ПДВ на ввезені на територію країни товари, розповів Пацкан під час виступу у Верховній Раді в п’ятницю, 18 жовтня.

Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень

Також він звернув увагу на соціальну складову державного бюджету – прожитковий мінімум.

"Запропонований ПМ у 1,7 разів менший від його фактичного розміру. А за оцінкою експертів – удвічі менший за рівень абсолютної бідності", – підкреслив він.

Зокрема, запропонований прожитковий мінімум – 2 189 грн гривень, а фактичний – 3 669 гривень.

Запропонований прожитковий мінімум у 1,7 разів менший за його фактичного розміру

Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!