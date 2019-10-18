"Додаткові 20 мільярдів": голова Рахункової палати вказав на нюанс із держбюджетом

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень.
Відповідні кошти можуть надійти завдяки рентній платі за користування надрами (15,2 млрд гривень), а також ПДВ на ввезені на територію країни товари, розповів Пацкан під час виступу у Верховній Раді в п’ятницю, 18 жовтня.
Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень
Також він звернув увагу на соціальну складову державного бюджету – прожитковий мінімум.
"Запропонований ПМ у 1,7 разів менший від його фактичного розміру. А за оцінкою експертів – удвічі менший за рівень абсолютної бідності", – підкреслив він.
Зокрема, запропонований прожитковий мінімум – 2 189 грн гривень, а фактичний – 3 669 гривень.
Запропонований прожитковий мінімум у 1,7 разів менший за його фактичного розміру
Україна має можливість поповнити державний бюджет у 2020 році на додаткові 20,8 млрд гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проєкт Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.
Український уряд надалі НЕ буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердженню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації.
Раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.
Верховна Рада в понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проєкту закону про державний бюджет України.
В Україні в проєкті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4 723 гривні.
Водночас мінімальну пенсію в Україні наступного року планують встановити на рівні 1 769 грн.
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