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''Годувальники'': у мережі висміяли провал промисловості ''ДНР''

15.6тЧитати матеріал російською

Ватажок так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що Макіївський металургійний завод працює лише на 20% потужності.

Аналогічна ситуація і на Алчевському меткомбінаті – до війни випускали 8 млн тонн чавуну і сталі на рік, а в 2018 – 1,5 млн тонн, пише в Twitter блогер Денис Казанський.

"Схоже це і є реальний стан економіки ОРДЛО. 20% від довоєнних обсягів", – зазначив Казанський.

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Провал промисловості ''ДНР'' висміяли користувачі мережі

"Годувальники... Це щоб продукція "гейропі" не дісталася. Багатокроківочка-с, немає заводів, значить їх не захопить бридка НАТА", – зазначив Малдер десь поруч.

"Зате немає розстрілів на вулицях за руссссську мову як було раніше!" – іронізує dobrodum.

"Дивно, що там щось взагалі працює", – заявив Frost.

"Це те, що залишилося. Решти просто немає! Так що економіка ОРДЛО, швидше за все, на рівні 0,1% від довоєнного!" – резюмував Teddy.

''Годувальники'': у мережі висміяли провал промисловості ''ДНР''

''Годувальники'': у мережі висміяли провал промисловості ''ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли у структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
А украинцы над собственным провалом промышленности не хотят посмеяться?
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