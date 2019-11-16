За що СБУ "взяла" главу "Укрексімбанку": з'явилося пояснення

Главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка, якого 16 листопада затримали в Києві, підозрюють у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконно чиновниками часів Віктора Януковича.

Можливо, він також незаконним шляхом вивів із-під арешту майно одного з медіа-холдингів, передає пресслужба СБУ.

Судячи зі статей, про які йдеться в повідомленні (ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу), розслідування стосується створення злочинної організації, відмивання грошей і присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем.

Олександр Гриценко Економічна правда

У статтях говориться про такі порушення:

225 – створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розробки планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або организо анних груп.

Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

209 – вчинення фінансової операції чи операції з грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміна їх форми (перетворення), а також придбання, володіння або використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Частина 3-я статті уточнює, що ці дії були вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі.

Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна

191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дії, згідно з 5-ю частиною статті, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

"Укрексімбанк" inventure.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, спершу ЗМІ повідомляли про "викрадення" Олександра Гриценка. Незабаром в СБУ заявили, що його затримали за дорученням ГПУ за кількома підозрами.

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