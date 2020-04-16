Глава "Укрпошти" пригрозив працівникам за відвідування церкви на Великдень

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пообіцяв примусово відправити у двотижневу відпустку співробітників, які відвідають богослужіння на Великдень під час карантину.

Про це він написав у Facebook в середу, 15 квітня.

"Я дуже сподіваюся і вірю (що особливо важливо в ці дні), що Ви прислухаєтеся до мого прохання. Але в разі, якщо ні, я буду настійно рекомендувати Вашим безпосереднім керівникам, в разі встановлення факту відвідування Вами масових служб в ці дні (включаючи "чистий четвер"), відправити Вас в оплачувану, а разі її відсутності, неоплачувану відпустку терміном на 2 тижні, щоб в умовах самоізоляції переконатися в тому, що Ви здорові", - написав він.

Смілянський також зазначив, що в цьому випадку надбавка за роботу в умовах карантину нараховуватися не буде. Також, за його словами, він залишає за собою право не виплачувати суму у 25 тис. грн, передбачену на випадок зараження коронавірусом, в разі, якщо буде доведено факт зараження під час Великодніх масових заходів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мікрорайоні Львова Сихів церква стала фігурантом скандалу через неприйнятне порушення карантинних заходів, введених через коронавірус. А в Храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона у місті Дніпро, священик причащав вірян з однієї ложки, незважаючи на пандемію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся