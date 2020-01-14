Глава "Укроборонпрому" різко урізав зарплати Найєму і Ко: озвучені суми

Генеральний директор "Укрборонпрому" Айварас Абромавічус істотно знизив зарплати своїм заступникам.

Як повідомив Цензор.нет із посиланням на зміни в електронних деклараціях, у грудні дохід 5 із 12 заступників Абромавічуса знизився на 40%.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма в листопаді становив понад 310 тисяч гривень, а тепер – 176 (зниження 43%).

Абромавічус урізав зарплату Найєму

Ще четверо заступників [Роман Бондар, Михайло Морозов, Руслан Корж, Сергій Іванюта] в кінці осені заробляли більше 465 тисяч гривень. Тепер же зарплата встановилася на рівні від 262 до 290 тисяч гривень (зниження від 38 до 44%).

censor.net.ua

Як писав OBOZREVATEL, на пост заступника глави концерну Найєм був призначений 21 листопада. Він потрапив у скандал через рівень своєї зарплати в "Укроборонпромі" тоді, коли з'ясувалося, що за місяць заробляє понад 300 тисяч гривень.

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