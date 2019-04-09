Глава найбільшої соцмережі Twitter отримує $1 на рік: документ

Глава американської компанії Twitter Джек Дорсі отримав за 2018 рік зарплату в розмірі $1,40.

Про це свідчить доповідь Комісії з цінних паперів і бірж. "Пан Дорсі вирішив відмовитися від будь-якої компенсації за 2018 рік, крім базового окладу в розмірі $1,40", - йдеться в документі.

Як зазначається, відповідне рішення глава Twitter прийняв в знак "прихильності і віри в довгостроковий потенціал" компанії.

Джейк Дорсі Reuters

Крім того, Дорсі відмовився від компенсацій за 2015 рік, 2016 і 2017 роки, йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав банківський чек на 100 тисяч доларів (частина зарплати глави Білого дому) на користь Міністерства внутрішньої безпеки країни. Відповідні кошти надійдуть на рахунки відомства як пожертва.

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