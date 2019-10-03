Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 05:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Гірше, ніж обіцяв Путін": у Росії забили на сполох через стагнацію і занепад

1.2т Читати матеріал російською

Економіка Російської Федерації знаходиться у стані стагнації.

"Російська економіка зростає, але повільно", – повідомив екс-головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку, доктор економічних наук Сергій Гурієв в інтерв'ю YouTube-каналу "вДудь".

"Її зростання набагато повільніше, ніж мало би бути. Коли я працював в ЄБРР, наш прогноз завжди був на рівні 1,5-2% в рік – це нижче, ніж обіцяв Путін у 2012 році і нижче, ніж обіцяв Путін у 2018 році ", – додав він.

Новини
Трамп обвалив рубль і фондовий ринок Росії

При цьому Гурієв підкреслив, що економіка зростає, але не для всіх.

"Зростає в середньому і в цілому, але кількість бідних зростає, а доходи населення падають. Є люди, у яких доходи ростуть, а в середньому у росіян – доходи падають. Просто у тих, у кого ростуть, доходи ростуть трохи вище, ніж у тих, у кого падають. ВВП Росії зростає, але реальні доходи російських домогосподарств на 10% нижче, ніж в 2014 році. Бідність зросла. Є ще відмінність між Москвою і регіонами", – резюмував економіст.

Економіка Російської Федерації знаходиться в стані стагнації

Економіка Російської Федерації знаходиться в стані стагнації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир Путін Юрій Дюдь
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
11
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
В 2014 г. вообще предрекали нефть по 5,а доллар по 100.Короче,раша фклочья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Галушкин Петро
Галушкин Петро
Я так и не понял, экономика РФ в упадке или растет, хоть и медленно? Как там у нас дела? Стагнация или рост?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel