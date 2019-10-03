"Гірше, ніж обіцяв Путін": у Росії забили на сполох через стагнацію і занепад

Економіка Російської Федерації знаходиться у стані стагнації.

"Російська економіка зростає, але повільно", – повідомив екс-головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку, доктор економічних наук Сергій Гурієв в інтерв'ю YouTube-каналу "вДудь".

"Її зростання набагато повільніше, ніж мало би бути. Коли я працював в ЄБРР, наш прогноз завжди був на рівні 1,5-2% в рік – це нижче, ніж обіцяв Путін у 2012 році і нижче, ніж обіцяв Путін у 2018 році ", – додав він.

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При цьому Гурієв підкреслив, що економіка зростає, але не для всіх.

"Зростає в середньому і в цілому, але кількість бідних зростає, а доходи населення падають. Є люди, у яких доходи ростуть, а в середньому у росіян – доходи падають. Просто у тих, у кого ростуть, доходи ростуть трохи вище, ніж у тих, у кого падають. ВВП Росії зростає, але реальні доходи російських домогосподарств на 10% нижче, ніж в 2014 році. Бідність зросла. Є ще відмінність між Москвою і регіонами", – резюмував економіст.

Економіка Російської Федерації знаходиться в стані стагнації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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